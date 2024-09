Nicolás Maduro le solicitó al espíritu de Diego Maradona que "no deje dormir" a Milei

Ambos mandatarios, en el último tiempo, viene lanzándose duras acusaciones. Maduro se refirió a Milei como un "fascista", "nazi" y "error de la historia", mientras que el mandatario argentino, que no reconoce su controversial reelección, lo define como "dictador" y "socialista empobrecedor".

"Aquí está el Diego con nosotros, el Diego de la gente, cómo hace falta Diego para que le diga sus cuatro verdades a Milei", remarcó Maduro, viendo entre el público un afiche con la imagen del astro del fútbol.

Además, de cara al público, preguntó: "¿Les parece buena idea que les jale las patas?". "Que no lo deje dormir chico, tanto daño que le hace al pueblo", dijo sobre su par argentino, al que volvió a tildar de "nazi".

Maduro, señalado por la oposición de fraude electoral en los pasados comicios del 28 de julio, recordó además el día que Maradona le regaló un reloj, valorado en más de 30.000 dólares.

El regalo de Diego Maradona

"Me lo puse hoy porque me da suerte, miren, este es el reloj Hublot que me regaló Diego Armando Maradona en el cierre de campaña en la avenida Bolívar en el año 2018, era su reloj, y cuando me pongo el reloj el Diego está conmigo", afirmó.

En otro tramo de su discurso, el presidente venezolano cuestionó el incumplimiento de Estados Unidos en el levantamiento de las sanciones impuestas a la economía de su país.

Maduro subrayó que este proceso fue clave en la búsqueda de normalización de relaciones, pero denunció que EE.UU. jugó con "ofertas engañosas, falsedades y creó falsas expectativas".

También acusó que, durante las referidas negociaciones, se descubrieron planes para asesinarlo, planes violentos contra unidades militares y centros del poder político del país.

Agregó que, en paralelo, Washington seguía renovando y aplicando sanciones contra su país: "Los efectos directos de las sanciones, de los 930 misiles (medidas sancionatorias) que nos lanzaron, nos dejaron en el año 2019 una inflación del 344.000 por ciento", puntualizó.

No obstante, Maduro aseguró que el país ha logrado contener la crisis y que, a pesar de las dificultades, han comenzado a estabilizar su economía. "Venezuela va a seguir robusteciendo la economía con la construcción del propio modelo productivo, con crecimiento económico, baja inflación y recuperación de los derechos sociales", sostuvo.

El Parlamento de Venezuela amenaza romper relaciones con España

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, solicitó este miércoles a la Comisión de Política Exterior que elabore una resolución para instar al Ejecutivo a cortar todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España, luego de que el Congreso de ese país reconociera al excandidato Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Rodríguez hizo un llamado a la Comisión Permanente de Política Exterior para que se reúna y redacte una resolución que la plenaria "apruebe de manera perentoria" para pedir al "Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares" con el país europeo.

Además, el líder legislativo exigió el retorno de los representantes diplomáticos venezolanos en España y viceversa. Propuso también que el documento incluya la suspensión de los vuelos entre ambos países y el cese inmediato de todas las actividades comerciales de las empresas españolas en Venezuela.

La solicitud de Rodríguez responde al reciente pronunciamiento del Congreso español, que reconoció al excandidato González Urrutia como el verdadero vencedor de los comicios presidenciales, lo cual, según el líder legislativo, constituye "una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela".

En su discurso, Rodríguez criticó la permanencia de relaciones con países que, según él, no respetan la soberanía venezolana.

El diputado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela consideró un grave error que los parlamentarios españoles pretendan adjudicarse la autoridad del Poder Electoral venezolano.

El pasado fin de semana, González Urrutia llegó a Madrid tras recibir asilo político.

FUENTE: Clarín