Neurocientífica estuvo 6 minutos muerta; volvió y contó lo que vio

Anna Stone comenzó revelando lo que recuerda antes de llegar al hospital: “Tuve mi ciclo menstrual mensual y no se detuvo. Hice una broma y dije: 'Creo que me estoy desangrando'. Y eso es lo último que recuerdo haber dicho antes de despertarme en una ambulancia”. "Lo siguiente que vi fue en una cama de hospital. Me invadió una sensación que solo puedo describir: sabía que me estaba muriendo", añadió.