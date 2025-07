Murió un soldado argentino que combatía en el ejército de Ucrania

Durante su permanencia en Ucrania, se especializó en el manejo de drones FPV y drones kamikaze, lo que lo convirtió en un recurso estratégico para el ejército ucraniano. También fue parte de la contraofensiva de ese mismo año, en la que se recuperaron territorios ocupados.

Además de su rol militar, Vilte formó una familia en Ucrania: se casó con una ciudadana local y tuvo una hija. A lo largo de su servicio, sufrió varias heridas por explosiones y fue intervenido quirúrgicamente, pero en cada ocasión regresó al frente.

El caso de Vilte no es aislado. Desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, varios argentinos se sumaron como voluntarios a las fuerzas ucranianas. No existen cifras oficiales sobre cuántos lo hicieron ni cuántos perdieron la vida, pero se sabe que Vilte no fue el primero en morir en combate.