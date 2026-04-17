Murió Oscar Schmidt, leyenda del básquetbol brasileño

El exbasquetbolista brasileño Oscar Schmidt, máximo anotador en la historia de los Juegos Olímpicos con 1.093 puntos y único jugador en superar la barrera de los 1.000 en la competición, falleció este viernes a los 68 años en el estado de San Pablo, tras más de una década de lucha contra un tumor cerebral, informó su familia.

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Schmidt, considerado el mayor ídolo del baloncesto brasileño y conocido como “Mano Santa”, falleció en Santana de Parnaíba, ciudad del área metropolitana de San Pablo, después de sufrir un malestar en su residencia.

“Es con profundo pesar que comunicamos el fallecimiento de Oscar Schmidt, uno de los mayores nombres de la historia del baloncesto mundial”, señaló la familia en un comunicado, al destacar que el exjugador enfrentó durante más de 15 años un tumor cerebral “con coraje, dignidad y resiliencia”.

Schmidt disputó cinco ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos (Moscú 1980, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996), una marca récord en el baloncesto olímpico, y se convirtió en leyenda por su desempeño con la selección brasileña.

Embed - Leyendas del Basket - Oscar Schmidt

Además del récord histórico de anotación olímpica, fue máximo encestador en tres ediciones de los Juegos Olímpicos y protagonizó una de las mayores hazañas del deporte brasileño al conquistar con Brasil la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, tras vencer a la poderosa Estados Unidos en la final.

El Comité Olímpico de Brasil lamentó su muerte y destacó que Schmidt fue “una leyenda del movimiento olímpico brasileño” y uno de los mayores nombres de la historia del baloncesto.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó condolencias a la familia y a la “legión de admiradores”, al calificarlo como “el mayor ídolo en la historia del baloncesto brasileño y uno de los máximos anotadores de la modalidad”.

“Durante décadas, unió al país en torno a las canchas con tiros inolvidables y un liderazgo indiscutible”, publicó Lula da Silva en su cuenta de la red social X, al recordar la final de los Panamericanos de 1987 y el triunfo de 120-115 ante Estados Unidos como el momento más “simbólico” de la selección brasileña. Schmidt desarrolló una destacada carrera en clubes de Brasil, Italia y España. Defendió, entre otros, a Palmeiras, Sírio de San Pablo, América, JuveCaserta, Pavia, Fórum Valladolid, Corinthians y Flamengo, con el que cerró su carrera en 2003.

En 1979 conquistó con Sírio de San Pablo el Campeonato Mundial de Clubes, uno de los hitos iniciales de una trayectoria que lo consolidó como una de las mayores figuras del baloncesto internacional.

Nacido el 16 de febrero de 1958 en Natal, capital del estado de Rio Grande do Norte (noreste), Schmidt fue uno de los principales responsables por popularizar el baloncesto en Brasil. A lo largo de su carrera sumó 49.737 puntos, una cifra que durante años lo convirtió en el mayor anotador de la historia del baloncesto mundial. Es integrante del Salón de la Fama de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y en dos ocasiones rechazó jugar en la liga profesional estadounidense NBA para preservar su participación con la selección brasileña.