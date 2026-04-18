Irán vuelve a restringir el paso por el Estrecho de Ormuz

La estabilidad en el Estrecho de Ormuz sufrió un nuevo revés este sábado. Apenas un día después de haber anunciado la reapertura del paso, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que volvió a imponer un "control estricto" sobre esta vía marítima estratégica para el comercio del petróleo mundial.

Oriente Medio Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego

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Esta medida revierte la breve distensión del viernes y devuelve al canal a un estado de bloqueo casi total, afectando una de las rutas de suministro energético más importantes del mundo. El gobierno iraní justifica esta decisión como una respuesta directa al continuo bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre los puertos de la República Islámica.

Según el Mando Militar iraní, no se permitirá el libre tránsito mientras Washington persista en sus esfuerzos por asfixiar el comercio marítimo del país.

Este retroceso complica las chances de una tregua comercial, complicando aún más los esfuerzos diplomáticos de mediadores que intentan evitar un conflicto de mayor escala.

Disparos contra buques petroleros

La peligrosidad de la situación quedó demostrada con un incidente reportado por la Agencia de Seguridad Marítima del Reino Unido (UKMTO).

Según informes oficiales, lanchas patrulleras vinculadas a la Guardia Revolucionaria dispararon contra un petrolero que intentaba navegar por el estrecho. Este ataque directo subraya que el "control estricto" anunciado no es solo retórico, sino una realidad operativa que pone en riesgo inmediato la seguridad de las tripulaciones y la infraestructura comercial internacional en la región.

En un contraste táctico, mientras el paso marítimo permanece restringido, Irán optó por reabrir su espacio aéreo a la aviación civil. No obstante, las autoridades de Teherán han sido claras: el control de Ormuz se mantendrá bajo vigilancia militar hasta que se levanten las sanciones portuarias estadounidenses. Con el precio del crudo bajo presión y una presencia naval internacional creciente en la zona, el estrecho se consolida nuevamente como el epicentro de una crisis global que parece lejos de resolverse.