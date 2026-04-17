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Oriente Medio

Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego

Todos los barcos podrán circular libremente por el paso durante el resto del período de tregua, que expira el miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Irán anunció el viernes la reapertura total del estrecho de Ormuz para el paso de embarcaciones durante el período que dure el alto el fuego con Estados Unidos.

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Todos los barcos podrán circular libremente por el paso durante el resto del período de tregua, que expira el miércoles.

"De conformidad con el alto el fuego en el Líbano, se declara que el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz está plenamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán", declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

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FUENTE: Clarín

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