Impactante: por bostezar, a una pasajera se le salió de lugar la mandíbula

Debido a que no podía hablar, le avisó a su amiga por medio del celular y ella pidió ayuda a quienes estaban en la cabina del avión.

En diálogo con la agencia North News and Pictures, Isabella contó que "la azafata nos llevó al fondo del avión y corrió la cortina. Fue muy amable, permaneció allí con nosotras y nos asistía. Comprendió las instrucciones que le di a mi amiga y le daba ánimos a ella".

boistezo2.jpg

Su amiga tomó la iniciativa para acomodarle la mandíbula. "Seguía intentándolo, pero al final me dijo ‘esto me está estresando’". Y tras varios intentos fallidos, "me preguntó si yo podía hacerlo", relató Isabella, quien agregó: "Nunca había probado, aunque lo terminé logrando".