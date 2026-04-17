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Conflicto

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos mantendrá el bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz

La orden fue emitida por el presidente Donald Trump.

Por Agencia NA
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El Comando Central estadounidense afirmó hoy que mantiene vigilancia total sobre los puertos iraníes y que la medida seguirá vigente por orden del presidente Donald Trump hasta que se logre un acuerdo de paz.

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En tanto, las fuerzas estadounidenses desplegaron el mayor portaviones del mundo en el mar Rojo para impedir un bloqueo iraní al tránsito de buques.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, y dos destructores estadounidenses se encuentran operando en el mar Rojo tras abandonar el Mediterráneo oriental y cruzar el canal de Suez, según informó un funcionario de Estados Unidos a la cadena CNN.

La presencia naval forma parte de un despliegue más amplio destinado a mantener a las fuerzas en estado de preparación ante una posible reanudación de las hostilidades con Irán en caso de que fracase el alto el fuego vigente. El grupo está integrado además por los destructores USS Mahan y USS Winston S. Churchill.

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