Google lanzó su propia versión del juego "Dónde está Waldo": los detalles

Cristiano Ronaldo, Taylor Swift y Albert Einstein se destacan como los más buscados en sus respectivas categorías, entre las que se puede encontrar música, artes y ciencia, juegos, cultura, y viajes. Cada uno de ellos tendrá al menos cinco personajes repartidos por todo un mapa diseñado para incorporar iconos de diferentes servicios de Google como Chrome, Gmail, Drive, Maps, entre otros.

Para acceder, los usuarios tendrán que ingresar a la página web “searchplayground.google” y hacer clic en la opción “Jugar”. El mapa se mostrará completo al usar los botones de zoom en la parte inferior derecha de la pantalla, aunque también puede utilizarse la rueda del mouse.

Google permite jugar "¿Donde está Waldo?" para celebrar sus 25 años de existencia.

En la parte izquierda, los usuarios tendrán acceso a la selección de personajes a los que deberán buscar. Aunque en principio no tengan un nombre, se puede intuír cuáles fueron los elegidos ya sea por su pose o porque, luego de hacer clic, Google ofrecerá solo una pista de su ubicación dentro del mapa. “La cantautora más buscada está al centro del escenario”, dice el juego sobre una figura que se revela como Taylor Swift una vez que es encontrada.

“El deportista más buscado está al centro del campo de juego” (Cristiano Ronaldo), “El pokémon más buscado está soltando chispas” (Pikachu), “El anime más buscado está en el agua” (Naruto), entre otras pistas pueden ayudar a los usuarios entender qué deben buscar a su alrededor para encontrar lo que buscan.

No hay un orden específico para encontrar los personajes y objetos seleccionados por Google, por lo que solo será necesario tener paciencia y prestar atención a los detalles para encontrar a cada uno de los elementos.

Una vez que se complete una categoría, los usuarios también podrán ver una serie de datos adicionales inspirados en cada uno de los personajes que la integran. Estos pueden contener mensajes graciosos como también tablas de datos sobre sus tendencias de búsquedas a lo largo del año.

Además de las búsquedas de personajes, el juego de Google también posee una serie de objetivos ocultos que no se muestran directamente en las búsquedas: encontrar 10 bolas de cristal para completar la “misión” de Taylor Swift. Estas se encontrarán en diferentes espacios del mapa y, al ser tan pequeñas, será necesaria la máxima atención de los usuarios para encontrar todas.

Es importante indicar que aún cuando se trate de un juego de Google, esto no quiere decir que el progreso se guarde en la cuenta del usuario. Al ser de libre acceso, todo el avance se pierde una vez que la página se recarga o se ingresa nuevamente.

El homenaje de Google no deja atrás la industria del entretenimiento, con menciones a Barbie y Oppenheimer en la categoría de cine, seguidos por la película india “Jawan”, “Sound of Freedom” de Alejandro Monteverde y “John Wick Chapter Four” protagonizada por Keanu Reeves. En lo que respecta a la televisión, las series “The Last of Us” y “Wednesday” ocupan los primeros lugares en búsquedas, con shows como “Ginny & Georgia”, “One Piece” y “Kaleidoscope” también compitiendo en la maratón de popularidad en la red.

