Conflicto

Estados Unidos disuadió a Israel de responder a los ataques de Irán para evitar una guerra más amplia

La Casa Blanca reiteró que no quiere que el conflicto “se intensifique”. Según reveló The New York Times, la conversación entre el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llevó a Jerusalén a descartar una represalia por ahora.