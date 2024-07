Elecciones en el Reino Unido: a quién votaron los famosos

Y no de cualquier forma. El laborismo espera arrasar en unos comicios que podrían dejar a los tories al borde del abismo de la desaparición, según los peores pronósticos para la formación del primer ministro Rishi Sunak , que además ha visto menguar su base de votantes con la reaparición del líder populista Nigel Farage .

Pero ¿cómo pueden influir en el voto los famosos? Las celebrities se han implicado especialmente en esta campaña, y no han sido pocos los que han compartido públicamente sus impresiones durante la jornada electoral. Entre las personalidades que se han mostrado favorables al cambio tranquilo que representa Starmer están Elton John, el cómico Nish Kumar o el guionista de Doctor Who Russell T. Davies. "Se han ido de fiesta mientras la gente moría. Votad. Echadlos", compartió este último a través de su perfil de Instagram.

El actor Kit Harington, que saltó a la fama a escala global por su papel de Jon Snow en la serie Juego de Tronos, también ha anunciado que votará a los laboristas. El propio Harington ha llegado a hacer campaña por Starmer con la grabación de un vídeo para TikTok en el que esboza el plan laborista para hacer frente al cambio climático. El intérprete de Jon Snow confesó ser "ferozmente socialista" en su adolescencia.

Otro gran apoyo para Starmer es el exfutbolista y comentarista Gary Neville. El histórico lateral derecho del Manchester United se afilió al Partido Laborista en 2022 tras destaparse como uno de los grandes críticos de los tories.

image.png Gary Neville

Quien sí volverá a votar conservador es el cantante irlandés Bob Geldof, líder y vocalista de la banda de rock The Boomtown Rats. El periodista Piers Morgan también se ha fotografiado, en bermudas y con polo verde, a las puertas del colegio electoral. Pero, en lugar de revelar el sentido de su voto, llamó a votar con el siguiente mensaje: "¡Voto emitido! Si no votas, no tienes derecho a quejarte, balar, lloriquear o rezongar sobre la forma en que se gobierna este país. Así que acércate a tu colegio electoral y VOTA".

image.png Bob Geldolf

La actriz de Hollywood Holly Valance, por su parte, es de las pocas celebrities que han pedido el voto por el partido populista antiinmigración Reform UK de Farage.