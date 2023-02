¿El Papa Francisco visitará Argentina?

Esta semana se publica El Pastor, un libro que repasa la primera década de Bergoglio como sumo pontífice. En el mismo, el Papa Francisco afirmó que se siente “cercano” a la Argentina, pero además señaló que sería “injusto” que se diga que no quiere visitar su país natal, en el que vivió 76 años.

“En la Argentina viví 76 años. Pero no estoy lejano, me siento cercano. Estoy siempre en contacto con muchos compatriotas amigos”, planteó Francisco en el libro, donde además asegura “el propósito de viajar a la Argentina sigue vigente. Es injusto decir que no quiero ir”.