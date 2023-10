El mensaje del papa Francisco este domingo: "Para el pecador hay redención, para el corrupto, no"

En la cuenta oficial del Papa, @Pontifex_es, que tiene versiones en 9 idiomas -la cuenta en español tiene 18 millones de seguidores- se publica habitualmente un mensaje por día, con el hashtag #EvangeliodeHoy. Este 1° de octubre, los posteos fueron varios. Cada comienzo de mes, el Papa anuncia los motivos de oración para las siguientes semanas.

“Hoy comienza el mes de octubre, el mes del Rosario y de las misiones. Exhorto a todos a experimentar la belleza de rezar el Rosario, contemplando con María los misterios de Cristo e invocando su intercesión por las necesidades de la Iglesia y del mundo”, escribió Francisco.

Pero en medio de estos anuncios, hubo espacio para la reprimenda a los corruptos y la advertencia de que la enmienda no es fácil para los venales.

En el año 2015, Gustavo Entrala, consultor español responsable del diseño de la cuenta oficial de los pontífices -recordemos que la de Twitter fue inaugurada en realidad por Benedicto XVI-, explicaba a Infobae que “cada mensaje que el Papa escribe en Twitter está firmado por él: se emite una copia escrita una vez que el Papa lo ha aprobado y él firma, porque es un acto pontificio que queda registrado dentro del Vaticano como el acto de un jefe de Estado”.

Es evidente que la cuenta tiene un administrador, pero a diferencia de otras personalidades que pueden delegar la responsabilidad del posteo, el Sumo Pontífice debe rubricar cada mensaje. De modo que debe darse por sentado que el texto de hoy fue decidido por Francisco.

“El Papa determina las grandes líneas de los mensajes y tiene un equipo de colaboradores que por una parte extrae lo que considera que puede ser interesante de las alocuciones del Santo Padre y por otra redacta borradores. Pero sé que en cada mensaje el Papa está bastante encima de lo que se está diciendo”, agregaba Entrala en la entrevista con Infobae.

Esta no es la primera vez que el Papa se refiere al tema de la corrupción y que la diferencia del pecado. Lo ha hecho una y otra vez. Por caso, en mayo de 2017, durante la misa que oficia casi a diario en Santa Marta, y en el tono coloquial que caracteriza sus homilías, Bergoglio dijo: “Pedro era pecador, pero no corrupto, ¿eh?”

Estaba recordando el dolor y arrepentimiento del discípulo luego de negar a Jesús tres veces. “El problema no es ser pecadores, sino no arrepentirse del pecado, no tener vergüenza de lo que hemos hecho”, explicó, como la tuvo Pedro.