Disney+ anunció su relanzamiento: mirá que otros contenidos incluirá

Aunque Disney + es una de las plataformas más populares del mundo con contenidos como los clásicos animados de Walt Disney Pictures y las franquicias de Star Wars y Marvel. Sin embargo, en Latinoamérica ha supuesto un gran problema, pues para acceder al contenido más adulto de Disney como lo pueden ser varias cintas galardonadas de 20th Century Fox, series como Los Simpson o The Bear o incluso partidos de todo tipo de deportes por la señal de ESPN, los usuarios deben contratar otra plataforma llamada Star+.

En Latinoamérica, los suscriptores de Disney plus han tenido que contratar de manera independiente Star Plus para disfrutar del contenido adulto de The Walt Disney Company, así como los eventos deportivos de ESPN @starplusla/Instagram

El próximo 26 de junio de 2024, Disney+ será relanzado y expandirá su oferta sumando el contenido de entretenimiento general de Star+ y el deporte de ESPN. Esto con el fin de que todo el contenido propiedad de Disney pueda ser accesible a través de una sola plataforma.

Por supuesto, este contenido será dividido de manera que los más pequeños de la casa no se encuentren con contenido inapropiado para su edad. Será en la sección Star donde un público más maduro podrá disfrutar de títulos de casas productoras como Searchlight, 20th Century Studios y FX, y producciones originales creadas íntegramente en América Latina.

En lo que respecta a los eventos deportivos, ESPN también tendrá su propia sección con juegos de baloncesto, soccer, fútbol americano, etc.

Por supuesto, la sección de Disney continuará albergando títulos de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Controles Parentales

Además de seccionar el contenido, el nuevo Disney+ proporcionará controles parentales para asegurar una experiencia adecuada para cada público. Los suscriptores podrán crear perfiles protegidos por un PIN y establecer, para determinados perfiles, límites de acceso basados en la clasificación del contenido.

Entre las medidas de seguridad de la plataforma se encuentra el ocultar contenidos con una clasificación superior a la del perfil seleccionado. Además, se podrá configurar un PIN de perfil de 4 dígitos para restringir el acceso de otras personas a un determinado perfil.Una vez activada la protección para la creación de perfiles, siempre se pedirá una contraseña para crear uno nuevo.

Los perfiles infantiles (ya disponibles y llamados “Modo Junior” dentro de la plataforma) ofrecen una interfaz de Disney+ fácil de navegar que solo incluye contenido apto para todas las edades. Además, incluye la función de “salida protegida” para asegurar que los menores no exploren otros perfiles sin completar un desafío.

A partir de la integración, la clasificación de contenido estándar para el nuevo suscriptor será de 18+, por lo que podrá acceder al catálogo completo. Quienes ya cuenten con perfiles creados, simplemente deberán corroborar que la configuración de los mismos se adapte al contenido que deseen disfrutar.

Nuevos planes de suscripción

Debido al enorme contenido que ofrece The Walt Disney Company, los suscriptores podrán escoger diferentes planes que se adapten a sus necesidades. Premium, Estándar y Estándar con anuncios, son los planes que Disney+ manejará, aunque la opción con anuncios sólo estará disponible inicialmente en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia.

Hasta el momento, se desconocen los precios de los nuevos planes de Disney+ o el contenido que ofrecerán, pero se espera que en las próximas semanas se den nuevos detalles de esta experiencia así como la forma de tener acceso a cada uno de los planes para quienes ya tienen una cuenta de Disney+ y/o de Star+.

Cabe mencionar que Star+ no estaba disponible en todos los países de Latinoamérica, pero a partir del próximo 26 de junio, todo su contenido estará en la nueva versión de Disney+.

FUENTE: Infobae