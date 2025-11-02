Día de Todos los Muertos: tradición, color y memoria en torno a los difuntos

Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Muertos, una festividad originaria de México que busca honrar la memoria de quienes ya no están y acompañar sus almas en su viaje. La celebración, que combina raíces prehispánicas y tradiciones cristianas, se caracteriza por altares, ofrendas y elementos simbólicos que reflejan el vínculo entre los vivos y los muertos.

Sus orígenes se remontan a las civilizaciones indígenas de México, que consideraban la muerte como una etapa más de la vida. Los pueblos locales creaban rituales para guiar a los difuntos hacia Mictlán, considerado un inframundo sin connotaciones negativas, e incluso realizaban fiestas con comidas y ofrendas en su honor. Con la llegada de los españoles, la festividad se fusionó con el Día de Todos los Santos y se consolidó en el calendario el 2 de noviembre.

El Día de los Muertos fue reconocido en 2008 por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y actualmente se celebra en países como México, Brasil, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala y varias naciones de Europa y Latinoamérica.

Entre los elementos más representativos de esta tradición destacan: