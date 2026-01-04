domingo 4 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

Cristina Kirchner cuestionó el operativo de EE.UU. para capturar a Maduro: "Trump volvió a cruzar un límite"

La expresidenta hizo alusión a la Doctrina Monroe, criticó la violación a la Carta de Naciones Unidas y habló de un presunto interés del líder republicano sobre el petróleo de Venezuela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Cristina Kirchner cuestionó el operativo de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela: “Trump volvió a cruzar un límite”, expresó.

Lee además
ee.uu. dijo que trabajara con los actuales lideres de venezuela si toman las decisiones adecuadas
Tras la detención de Maduro

EE.UU. dijo que trabajará con los actuales líderes de Venezuela "si toman las decisiones adecuadas"
como es el centro metropolitano de detencion, la carcel de brooklyn donde fue recluido nicolas maduro
En EE.UU

Cómo es el Centro Metropolitano de Detención, la cárcel de Brooklyn donde fue recluido Nicolás Maduro

Luego de ser dada de alta tras permanecer internada durante dos semanas en el Sanatorio Otamendi, la exmandataria utilizó sus redes sociales para referirse al conflicto que atraviesa el país caribeño en las últimas horas.

Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EE.UU. volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", comenzó.

Tras ello, criticó: “En el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de Estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EE.UU. generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país”.

Además, sostuvo que no solo provocó rechazo, sino que, en muchos casos, provocó “atraso económico y social en los países afectados”.

Asimismo, hizo mención a “la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), al Derecho Internacional y del más elemental sentido común".

“Frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles”, añadió la expresidenta.

Sobre el final, manifestó que “resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta".

Seguí leyendo

China le pidió a Estados Unidos que libere a Maduro y que desista de "derrocar al gobierno de Venezuela"

Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Video: encapuchado y bajo una gran custodia, así llegó Maduro a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico

Nicolás Maduro y el día que visitó San Juan para la Cumbre del Mercosur en 2010

La Casa Blanca difundió imágenes de Trump siguiendo en vivo la operación para capturar a Maduro

Trump advirtió que Estados Unidos está listo para una segunda ofensiva en Venezuela

María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para asumir el poder en Venezuela

Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
minuto a minuto: ee.uu ataco venezuela y capturo a maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará
Cambió de aire

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano
Galería de fotos

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida

Cayó el presunto jefe de La Banda del FBI: simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas
Investigación

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
Atenti

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Te Puede Interesar

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Por Carla Acosta
Buscaban el arma robada a un policía y se encontraron con una plantación de marihuana
En Caucete

Buscaban el arma robada a un policía y se encontraron con una plantación de marihuana

Vacaciones con espera: más de dos horas de demora para cruzar a Chile por Agua Negra
Saturado de turistas

Vacaciones con espera: más de dos horas de demora para cruzar a Chile por Agua Negra

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

El pasado, el presente y un futuro incierto en el caso del sanjuanino apuntado por estafar a egresados en Mendoza
A un mes del boom mediático

El pasado, el presente y un futuro incierto en el caso del sanjuanino apuntado por estafar a egresados en Mendoza