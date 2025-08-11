lunes 11 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Magnicidio

Colombia: En un tiroteo mataron a un guerrillero, presunto asesino de Miguel Uribe

El sujeto, perteneciente a una facción disidente de las FARC, se habría enfrentado a tiros con miembros del Ejército de Liberación Nacional, cerca de la frontera con Venezuela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que un líder guerrillero señalado de ser uno de los autores materiales del magnicidio de Miguel Uribe murió en un enfrentamiento armado.

Lee además
balearon al senador y precandidato presidencial colombiano miguel uribe turbay
Atentado

Balearon al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay
fallecio miguel uribe turbay, el precandidato presidencial colombiano baleado en un atentado
Deceso

Falleció Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial colombiano baleado en un atentado

Se trata de José Aldinever Sierra Sabogal, conocido con los alias de ‘Aldinever’ o ‘el Zarco Aldinever’, cabecilla de la ‘Segunda Marquetalia’, uno de los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según el diario El Tiempo, de Bogotá, fue abatido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un enfrentamiento cerca de la frontera con Venezuela.

Uribe murió este lunes tras más de dos meses de agonía tras ser baleado en un acto público por un adolescente de 15 años.

Quién es el líder guerrillero abatido en la frontera con Venezuela

“Aldinever” era el número dos de la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia, organización sospechosa en el magnicidio de Uribe.

Según el reporte oficial, murió a manos de rebeldes rivales del ELN en territorio venezolano.

La Segunda Marquetalia, dirigida por el exnegociador Iván Márquez, retomó las armas luego de la firma del acuerdo de paz de 2016.

Según inteligencia militar, la organización de unos 2000 combatientes es una de las principales sospechosas en la investigación sobre el atentado contra Uribe perpetrado el 7 de junio.

“El ELN asesinó al Zarco Aldinever en territorio venezolano muy cerca de la frontera colombo-venezolana. Las razones, las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico, al parecer entre ellos mismos se robaron algún cargamento de cocaína y se declaró una pugna criminal entre carteles”, explicó el ministro Sánchez en una rueda prensa en Bogotá.

El ministro no precisó cuándo ocurrió la muerte de Aldinever, cuyo verdadero nombre era José Manuel Sierra, aunque según el centro de investigación Insight Crime fue a principios de agosto.

Hay seis sospechosos detenidos por la muerte de Miguel Uribe

Seis personas están detenidas por el ataque, incluido el agresor de 15 años que le disparó dos veces en la cabeza a Uribe.

“Las conclusiones que hemos tenido en materia de inteligencia es que una línea apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con (...) el cartel de la Segunda Marquetalia”, declaró Sánchez.

Según Insight Crime, Sierra se unió a la entonces FARC en 1990 cuando tenía 14 años.

Tras firmar la paz, reapareció en 2019 junto a otros rebeldes en un video en el que anunciaban su rearme como la Segunda Marquetalia.

Con el histórico Iván Márquez, alegaron incumplimientos a lo pactado por parte del Estado.

El gobierno del presidente Gustavo Petro inició diálogos de paz con la Segunda Marquetalia a mediados de 2024 en Venezuela, pero actualmente están suspendidos ante la falta de avances.

Sierra era ficha clave de las disidencias en el tráfico de cocaína en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Boyacá, en el centro del país.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones en Bolivia: Ante la fractura del Mas, habría balotaje entre dos liberales

Velaron a los cinco trabajadores de prensa muertos en Gaza, tras un ataque israelí

Europa, un auténtico horno con la nueva ola de calor: temperaturas de 43 grados y temor a incendios

Muchas hipótesis, algunas conspirativas, por el pacto secreto de 16 enfermeras de una clínica para quedarse embarazadas

Pánico en Nueva York: un adolescente de 17 años empezó a disparar en pleno Times Square y dejó al menos tres heridos

Trump anunció la súper cumbre con Vladimir Putin: Se verán en Alaska

Variante "Frankenstein" del Covid: la OMS dio datos reveladores sobre su avance

De ojotas, se coló en una maratón, llegó a la meta, ganó una medalla y cuando explicó el motivo se volvió viral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
velaron a los cinco trabajadores de prensa muertos en gaza, tras un ataque israeli
Conmoción

Velaron a los cinco trabajadores de prensa muertos en Gaza, tras un ataque israelí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado
"Ahora son 13"

Once de los trece responsables del fraude millonario a Un Rincón de Napoli, aceptaron condena en un juicio abreviado

Cortes de calles y fuerte presencia policial este lunes en los alrededores del Centro Cívico por el desarrollo de un evento sobre Seguridad Deportiva del que participarán autoridades de Nación.
Este lunes

El Centro Cívico, vallado y con importante presencia policial en el inicio de la mañana: ¿qué pasó?

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral
Triste noticia

Confirmaron que el parapentista que cayó en Ullum tiene muerte cerebral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

El insólito y delator momento grabado por la televisión en el partido de San Martin
¡Cuidado!

El insólito y delator momento grabado por la televisión en el partido de San Martin

Te Puede Interesar

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
"Entradera"

Encapuchados atacaron a golpes a un anciano y lo asaltaron en su departamento en Chimbas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

La granada. Foto: Gentileza Radio del Sur. 
Este lunes

Tremendo hallazgo en Rawson: un niño de 9 años encontró una granada en la calle

¿A quién banca La Cámpora? El kirchnerismo duro define entre Gioja y Andino para las elecciones
Legislativas 2025

¿A quién banca La Cámpora? El kirchnerismo duro define entre Gioja y Andino para las elecciones