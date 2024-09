Científicos descubren señales de radio emitidas desde un exoplaneta cercano a la Tierra

Pero a pesar de la emoción que rodea este descubrimiento, los científicos aclararon que las señales no provienen de una civilización avanzada. Los resultados de diferentes análisis revelaron que YZ Ceti b posee una atmósfera y un campo magnético que interactúan con el plasma de su estrella, y así generan estas emisiones. Este fenómeno es inédito en planetas similares y, lamentablemente, o no, no implica un contacto extraterrestre.

En resumen, las señales en cuestión son nada más que un fenómeno llamado ráfagas rápidas de radio, y suelen ocurrir durante eventos cósmicos extremadamente energéticos, como los cuásares.

En este caso, al detectarse que provenían de un planeta que comparte características similares a las de la Tierra, las especulaciones sobre un intento de comunicación de seres inteligentes crecieron. Pero, aunque no fue nada más que una falsa alarma, los investigadores creen que este descubrimiento podría abrir nuevas vías para la detección de exoplanetas con características similares en el futuro, lo que podría acercarnos entonces a la posibilidad de encontrar vida extraterrestre.

Fuente: TN