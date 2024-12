ChatGPT tuvo una caída a nivel global

En cuanto a la página, los usuarios indicaron fallas a la hora de enviar consultas y, sobre todo, recibir respuestas. Mientras tanto, en la app se muestra el mensaje en inglés "No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde".

Según el sitio downdetector, el 88% de las fallas denunciadas en Argentina son de la aplicación, mientras que el porcentaje restante del sitio web. Por el lado de España, el 89% de los errores reportados provienen de la aplicación y el resto de la página.

image.png

Por el momento, ni OpenAI ni su CEO, Sam Altman, se han pronuciado respecto de esta caída global.

La caída global de ChatGPT

En la página web no se permite el envío de preguntas, ya que siquiera se encuentra habilitado el botón para hacerlo. En cambio, en la aplicación sí se pueden enviar consultas, pero el chatbot muestra un mensaje de error.

Uno de los principales lugares donde se hizo eco de la caída del chatbot es en X (antes Twitter), donde usuarios denunciaron que las fallas afectaron su trabajo.

image.png

Grok, la alternativa al ChatGPT

Por el momento, para reemplazar al ChatGPT algunos usuarios han recomendado a Grok, el chatbot de IA integrado en X, que si bien es gratuito, se encuentra de forma limitada para los usuarios sin la suscripción X Premium.

En particular cuando se alcanza la undécima pregunta, Grok responde: "Has alcanzado el límite de 10 preguntas a Grok 2 por cada 2 horas por ahora. Por favor, suscríbete a Premium o Premium Plus para acceder a más preguntas o vuelve más tarde".

Por qué se cayó el ChatGPT

Si bien por el momento nadie de la compañía se ha pronunciado al respecto, las veces que ChatGPT dejó de funcionar se dio por alguno de estos tres motivos: