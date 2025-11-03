lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caso Malaya

Carlos Fernández, el exconcejal prófugo que se refugió en San Juan, llegó a España para ser juzgado por corrupción: "Yo estoy bien junto a mi familia"

Está acusado de participar en el desvío de 70 millones de euros de las arcas municipales a través de empresas públicas y privadas y de un fraude a la Seguridad Social por valor de 91 millones de euros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Fernández, ya en España. en una fotografía facilitada por él mismo. Gentileza El Mundo

Carlos Fernández, ya en España. en una fotografía facilitada por él mismo. Gentileza El Mundo

“Estoy, después de 20 años, junto a mi familia”. El ex concejal de Marbella Carlos Fernández, el último prófugo de la trama de corrupción que saqueó el ayuntamiento costasoleño en la época dorada de Jesús Gil, aterrizó en las últimas horas en Madrid, más de dos décadas después de que huyese de las autoridades y se refugiase en San Juan, donde ha vivido todo este tiempo.

Lee además
El nieto, de 17 años, podría ser juzgado como adulto y condenado a cadena perpetua.
Estados Unidos

Horror familiar: un nieto adolescente mató a su abuela dentro de una iglesia
Esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS fue capturada por la cámara de campo amplio del telescopio espacial Hubble el 21 de julio de 2025.
Actividad espacial

El cometa 3I/ATLAS revive la increíble advertencia de Stephen Hawking sobre alienígenas: qué dijo

Fernández habló con EL MUNDO, y dijo que se encuentra en territorio español, que ha vuelto a casa, junto a sus familiares, y ha asegurado que no ha sido detenido. “Yo estoy bien junto a mi familia”, insistió.

Su regreso coincide con el inicio, el próximo día 5 de noviembre, del juicio por el denominado caso Saqueo II en la Audiencia Nacional, en el que está acusado de participar en el desvío de 70 millones de euros de las arcas municipales a través de empresas públicas y privadas y de un fraude a la Seguridad Social por valor de 91 millones de euros.

Según informe Efe, el ex edil se entregó voluntariamente en el aeropuerto de Barajas para ponerse a disposición de la Audiencia Nacional. Todo apunta a que habría llegado a un pacto de conformidad con la Fiscalía, que se ha mostrado a favor de su puesta en libertad sin medidas cautelares en la vistilla que ha celebrado la sección tercera de lo Penal.

Quien fuera niño bonito de Jesús Gil, se llegó a decir que era su delfín, ha explicado que su vuelta está motivada por el deseo de reencontrarse con su familia, en especial con su padre, que se encuentra enfermo. No es un retorno definitivo, ha puntualizado, porque “tengo y mi trabajo en Argentina”.

Ha explicado, además, que ha viajado sin documentación y con un salvoconducto, por lo que la detención en el aeropuerto ha sido “un trámite lógico y normal”.

Lo cierto es que Fernández lleva tiempo intentando resolver los asuntos pendientes con la Justicia española y llamando a la puerta de la Audiencia Nacional para que retirase la orden internacional de busca y captura que pesaba sobre él desde que se dio a la fuga en 2006. Con esa intención, su abogado y hermano, Antonio Fernández, ha remitido varios escritos en ese sentido al tribunal.

"Ya he sido juzgado", afirmó a este periódico hace unos meses, aunque para ser precisos solamente fue juzgado por una de las imputaciones que le hicieron y condenado a dos años y medio de cárcel por malversación, por quedarse con 80.000 euros del club de fútbol de San Pedro Alcántara. Eso ocurrió en 2005, pero no llegó a entrar nunca en la cárcel.

Lo hubiera hecho, con toda probabilidad, si se hubiese quedado en España, pero aprovechó que estaba en Galicia —dijo que estaba haciendo el camino de Santiago— para cruzar la frontera y llegar a Lisboa, donde cogió un vuelo a Sao Paulo y, de ahí, se trasladó a Argentina. En el camino, por cierto, paró en un monasterio en León.

Se fue con 3.000 euros en el bolsillo y el pasaporte porque, curiosamente, la orden de búsqueda internacional tardó en activarse. Hay quien dice que con él hicieron la vista gorda porque colaboró en la investigación.

En este tiempo, ha estado fuera del alcalde de la Justicia española, una vez que la extradición a España fue denegada por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el año 2022 al considerar que el delito del que se le acusaba había prescrito.

CASO SAQUEO II

Por el caso Saqueo II, la Audiencia Nacional condenó en 2013 a seis años de prisión al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y al exasesor urbanístico del ayuntamiento Juan Antonio Roca por un delito de malversación de caudales por el caso Saqueo II.

Carlos Fernández fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal con Jesús Gil de alcalde; después se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz.

Luego formó parte del Gobierno de Marisol Yagüe, como teniente de alcalde y concejal de Turismo, pero fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil tras denuncias sobre la gestión económica de las áreas a su cargo. Dimitió de la Secretaría local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.

Fuente: El Mundo

Seguí leyendo

El derrumbe en una torre medieval de Roma dejó un herido grave y un trabajador atrapado entre los escombros

Día de Todos los Muertos: tradición, color y memoria en torno a los difuntos

Apuñalamiento múltiple en un tren en Inglaterra: varios heridos y dos detenidos

Apuntan contra la Policía brasileña por los asesinatos de cientos de personas en una redada en Río de Janeiro

¿Cuál es el poder militar de Venezuela para enfrentar a Estados Unidos?

Cómo entrenar la asertividad, una herramienta clave para establecer límites emocionales y reducir el estrés

Quién era Penélope, la "Musa del Crimen" asesinada en la operación contra el Comando Vermelho

Violencia en Río de Janeiro: dos bandas narco se enfrentaron a los tiros en una autopista, y mataron a una mujer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Esta imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS fue capturada por la cámara de campo amplio del telescopio espacial Hubble el 21 de julio de 2025.
Actividad espacial

El cometa 3I/ATLAS revive la increíble advertencia de Stephen Hawking sobre alienígenas: qué dijo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

Te Puede Interesar

Días atrás, García Nieto comunicó los lineamientos de año de presidencia a los directores y referentes del Poder Judicial de San Juan. 
Justicia

Uno por uno, todos los ascensos del Poder Judicial de San Juan

Por Natalia Caballero
Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas
Otra vez sopa

Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas

El mercado automotor de San Juan pasó del rojo al rebote: las ventas de 0 km crecieron 44% en lo que va de 2025, impulsadas por precios estables, financiamiento y bonificaciones.
Mercado automotor

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

Tras el inicio de la venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol, cómo es el movimiento en el Teatro del Bicentenario.
Expectativa

Avanza la venta de entradas para la Fiesta del Sol: cuál es el día más elegido

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial
Por primera vez

Tiempo de San Juan recibió el Premio Mercedario 2025 a la mejor imagen y prestigio empresarial