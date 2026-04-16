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Paradero

Buscan en Chile a un argentino que intentaba ascender el volcán Llaima

El volcán Llaima está situado en la región de La Araucanía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un andinista argentino es intensamente buscado en Chile, ya que desapareció en la zona del volcán Llaima, en la región de La Araucanía, cuando intentaba realizar un ascenso y no volvió al punto de partida.

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El hombre, identificado como Javier Ignacio Álvarez, de 48 años, se le perdió el rastro este miércoles por la mañana, cuando salió del refugio Nevados de Vilcún, con el fin de subir el macizo, pero no regresó, su pareja hizo la denuncia y posteriormente se inició el operativo de rescate.

Los equipos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros iniciaron las tareas de búsqueda durante la noche, con el apoyo de drones en una zona de difícil acceso.

Las condiciones del terreno complicaron el operativo en las inmediaciones del volcán Llaima, ubicado cerca de Temuoc, a unos 40 kilómetros del paso Icalma de Neuquén. Además, las autoridades detallaron que en el terreno hay grietas cubiertas por nieve y bajas temperaturas.

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