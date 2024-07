Atentado contra Donald Trump: ¿Los Simpsons lo hicieron otra vez?

Perfil Atentado contra Donald Trump: quién era Thomas Matthew Crooks, el joven que le disparó al ex presidente

Por redes sociales circula desde hace varios años una fotografía de Los Simpsons en la que muestra a un "Donald Trump" en un ataúd. Sin embargo, tal y como aclara Reuters, la imagen, en realidad, se trata de un montaje.

Así lo confirma un productor ejecutivo de la serie que aseguró que las publicaciones en línea que simulan esas escenas del programa son falsas. Unas fotografías que ahora circulan de nuevo tras el atentado contra Trump este fin de semana durante un mitin en Butler, Pensilvania.

Las capturas de pantalla, atribuidas erróneamente a la serie de 'Los Simpson', se compartieron horas después del ataque. En ellas se muestra una versión de dibujos animados del expresidente estadounidense con un traje azul marino y corbata roja en un ataúd. Sin embargo, esa escena nunca apareció. Matt Selman, productor ejecutivo de 'Los Simpson', dijo a Reuters: "La imagen de Donald Trump en un ataúd nunca apareció en Los Simpson. Está manipulada".

image.png

Hay otra imagen de la serie en la que se ve a un francotirador desde una azotea apuntando. La imagen es real. Pero no disparaba a Trump, por lo que Los Simpsons no predijeron el ataque contra el expresidente de Estados Unidos. En ese capítulo se está esperando un discurso y es Lisa Simpsons la que se sube al escenario para hablar delante de sus vecinos.

Se emitió originalmente en los años 90 cuando Lisa descubrió que la ciudad de Springfield en realidad fue fundada por un pirata. Durante una escena, se pudo ver a un tirador en el techo de un edificio mientras había un acto público, parecido a un mitin.

Otras predicciones de Los Simpsons

En los últimos años, la serie se caracteriza por las predicciones que ha realizado. Como si la familia de un barrio de Estados Unidos contara lo que vamos a vivir en los próximos años.

Otro de los acontecimientos que predijo fue el atentado de las Torres Gemelas. Lo hizo en dos ocasiones: en 1993 en el episodio 12 de la temporada 4 'Marge vs the Monoraill', donde se ve a un avión destruyendo unos rascacielos y la segunda en el primer capítulo de la temporada 9, en el año 1997, 'Nueva York vs Homer', en la que la hija del matrimonio, Lisa le enseña a su hermano Bart una portada de un periódico en el que se lee "Nueva York" junto a los números a "9-11" con las torres gemelas por detrás. Este episodio fue eliminado en Estados Unidos en 2017.

También hay quien se acordó, durante la pandemia de coronavirus. De los disturbios en el Capitolio. O de la compra de Fox de Disney, entre otros.