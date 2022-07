Al menos siete muertos y 22 desaparecidos por el desprendimiento de un glaciar

Hasta el momento se han registrado siete fallecidos, ocho heridos y al menos veintidós personas se encuentran desaparecidas ya que quedaron bajo la avalancha. El fiscal Sandro Raimondi afirmó que no descarta que las víctimas fatales aumenten al menos al doble, dada la cantidad de personas desaparecidas y los autos que aún no fueron reclamados y se encuentran estacionados en la zona, que serían alrededor de dieciséis. "Lo primero que hay que hacer en este momento es identificar a las víctimas, que no será fácil, se necesitará la prueba de ADN", dijo el fiscal según publica El Mundo.