Zona Fría: qué pasará con los descuentos al gas en San Juan

El régimen de Zona Fría "continúa porque es una ley que no la modifica ningún decreto, no se modifica. Ayer estuve en contacto con el gerente general de Enargas y para conversar con estos temas y llevar tranquilidad a todos", informó este jueves el diputado nacional Walberto Allende sobre qué pasa con los descuentos que ya se aplican por el concepto de Zona Fría en la tarifa del gas, en el marco de la nueva segmentación de tarifas . Así, el legislador sanjuanino aseguró que este beneficio se mantiene.

También aclaró Allende, en diálogo con Radio Sarmiento, que para poder acceder a Zona Fría no hay mínimos y máximos de consumo de m3 de gas, sino que deben reunir los requisitos, y que los que entraban en este régimen, el total de los usuarios ya clasificados como que les corresponde, mantendrán el descuento.

Allende valoró que esta ley de Zona Fría "se sancionó en un momento justo, creo que ahora no se podría hacer". Y afirmó que "no hay intenciones de cambiar esto desde el Gobierno Nacional, son unos 3,8 millones de usuarios en todo el país que acceden a este descuento desde que se sancionó la ley". En este caso ya está funcionando, no debe hacerse ninguna inscripción, destacó.

El legislador dijo que hay que esperar unos días para saber los alcances de la segmentación de tarifas que opera ahora, pero que la Zona Fría está intacta.

Zona Caliente

Por otro lado, Allende informó sobre su proyecto de que por ley nacional se establezca un sistema de descuentos de tarifas de la luz para Zona Caliente donde entren los sanjuaninos.

En el Congreso hay dos iniciativas en este sentido, apuntó. Uno, presentando por los gobernadores de las provincias del Norte, y otro presentado por Allende de San Juan basado en un informe del especialista en clima Germán Poblete. Se busca una bonificación a las zonas cálidas y que entren los usuarios de San Juan, provincia que muchas veces marca récord nacional en temperaturas altas en los veranos.

La iniciativa tiene un planteo similar al de Zona Fría, que este último es para todo el año, pero en el caso de la zona caliente serían beneficios en la época estival para consumos de electricidad, debido a la necesidad de usar, por ejemplo, aire acondicionado.