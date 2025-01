Wall Street se recupera, pero el Merval cae un 2%

En este aspecto, las apuestas siguen en pausa con el foco puesto en un eventual acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) que incluya una refinanciación de vencimientos de la deuda por USD 44.000 millones, más una inyección de “fondos frescos” para reforzar las reservas y agilizar la eliminación de los controles cambiarios.

Este martes el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió una suba inicial de 1% y pasó hacia las 14 horas a una pérdida de 2%, en los 2.390.000 puntos. As´í, el panel de acciones líderes marca en enero un retroceso de 5,9% en pesos y de 5% en dólares (”contado con liquidación”).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 14 horas)

Desde el récord nominal intradiario de 2.867.775 puntos del 7 de enero la caída del panel de acciones líderes fue de 16,7%, mientras que en dólares fue de 15,7 por ciento.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street se extienden las bajas de hasta 6%, encabezadas por Banco Macro.

En cuanto a la renta fija, los bonos de Argentina están jugando “otro partido”. Si bien es cierto que se produjo un ajuste en los precios de los bonos den dólares (Bonares y Bonares) a partir del 9 de enero, cuando se hizo efectivo el pago de capital y renta de los títulos reestructurados, las cotizaciones aún orillan los USD 70 en promedio y persisten estabilizadas en dicho umbral.

Este martes los bonos ganan un 0,5% en promedio, según la referencia de los Globales del canje, mientras que el riesgo país de JP Morgan retrocede diez unidades para Argentina, en los 634 puntos básicos. El pago de vencimientos de enero, la garantía de fondos obtenidos por el Tesoro para cubrir los vencimientos de julio, más el exitoso de canje de deuda de corto plazo en pesos por unos $14 billones de la semana anterior le dan mayor sustento a los títulos públicos.

El vocero presidencial Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa que “no hay una fecha (para el acuerdo con el FMI). El acuerdo por supuesto que va a estar. Entendemos que no va a haber inconvenientes para el acuerdo, no hay tiempos no hay montos definidos”.

El Tesoro debe afrontar el primer día de febrero un vencimiento de intereses con el FMI por unos 660 millones de dólares. Asimismo, realizará una licitación en la que buscará renovar cerca de 2,9 billones de pesos que incluye una conversión de un bono mayormente en manos de entes públicos.

“El equipo de Finanzas ‘testeará' las aguas de 2027 con un instrumento a tasa fija (T15E7 a casi 24 meses)”, reportó Portfolio Personal Inversiones. “Sin dudas representa un hecho inédito y convalida la confianza del mercado respecto al buen trabajo del Gobierno bajando la nominalidad”, señaló.

“La novedad en esta ocasión es que vuelven los montos máximos de emisión. Creemos que esto se orienta a que, al existir la posibilidad de quedarse afuera del tramo corto en la licitación primaria dado el monto máximo, el Tesoro podría convalidar menores tasas, dando una señal hacia un entorno de tasas cortas más bajas, en un contexto en que se espera que el BCRA baje tasas de referencia tras la reducción del crawling peg dese febrero. Respecto al canje de T2X5, creemos que la aceptación podría ser buena dado el apetito por estirar duration en tasa fija en un marco en que el mercado espera que continúe la desinflación hacia los próximos meses”, explicó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

