¿Vuelve la cláusula gatillo?: qué dicen en Hacienda

El gremio UPCN fue el que reavivó por estos días el reclamo por el regreso de esta herramienta, que fue implementada por la gestión uñaquista desde 2017 a 2019 pero en los últimos dos años no se concedió. La cláusula gatillo es una herramienta que otorga a los trabajadores actualizaciones salariales automáticas de acuerdo a la escalada de la inflación, lo que es una garantía para que los estatales no pierdan poder adquisitivo, pero a la vez genera grandes e incalculables desembolsos a la Provincia.

De hecho, cuando se eliminó se escuchó un fuerte posicionamiento de quien en ese entonces dejaba de ser ministro de Hacienda, el ahora vicegobernador, Roberto Gattoni, quien aseguraba en octubre de 2019 que “Creo que esta cláusula que ajusta por inflación con un recurso que va por debajo, en algún momento va a generar dificultades de no cumplimiento". Efectivamente luego el Gobierno cambió el criterio y no la concedió más en 2020, 2021 y en lo que va de 2022 cuando hubo dos paritarias.

Ahora el secretario de Hacienda se mostró un poco más receptivo a esa opción: "Nosotros mañana a las 17 nos vamos a reunir con todos los gremios. Hemos ido escuchando las declaraciones, algunos piden cláusula gatillo y otros porcentajes, vamos a escuchar todas las posturas y en función de eso serán analizadas. No se descarta nada, vamos a escuchar primero a cada uno de los representantes gremiales, no vamos a descartar nada y todo va a ser escuchado", analizó en diálogo con Radio Colón.

Si bien en agosto último el propio Sergio Uñac expresó que "a esta altura veo anticipado hablar de la cláusula gatillo", tampoco lo descartó. Y la ministra de Hacienda, Marisa López analizó más de una vez este año en declaraciones públicas que al Gobierno le hubiera convenido más dar la cláusula gatillo en la última negociación que dar el 65% de aumento acumulado.

Es que tras los reclamos encabezados por los docentes autoconvocados, se concedió un 40% de aumento otorgado desde el mes de junio, que sumados al 5% de otorgado en mayo y al 20% de aumento vigente desde marzo, suman el 65% de aumento salarial en lo que va 2022. Lo que se hará este miércoles es la revisión también acordada en paritaria.

En el Gobierno sostienen que quieren que los sueldos estatales le ganen a la inflación. pero también ponen como corset la situación fiscal de la provincia. "La provincia va a seguir manteniendo el equilibrio fiscal y el incremento ha sido con un grandísimo esfuerzo y eso acota el margen, por eso hablamos de responsabilidad, prudencia y límites, que es no gastar más de lo que ingresa a través de la recaudación. Por ahora las cuentas están ordenadas y queremos seguir así", resumió Torrent.

El funcionario uñaquista detalló que lo primero que analizarán es el índice de precios (IPC) del INDEC que se va a conocer una hora antes de la reunión con los sindicatos. Este es el dato que servirá como brújula para los posicionamientos y el Gobierno lo tiene como as bajo la manga porque hace una cuenta rápida: "hoy es de un 46,2 habrá que sumarle la inflación de agosto y creo que seguiremos muy por encima unos 10 puntos de la inflación acumulada con el acuerdo del 65%", apuntó.

Así, el Gobierno llega al encuentro con los gremios de esta semana con el 65% que supera la inflación. Sin embargo, al ritmo actual, cuando en julio el IPC marcó un 7,4% y se estima para agosto un piso de 6%, esos alrededor de 10 puntos de diferencia que citó Torrent se licuarán entre el mes pasado y este mes. Por eso para lo que resta del año habrá que conciliar un aumento acorde a la coyuntura, sumando que los sindicatos piden también que se compense el valor adquisitivo de los sueldos perdido durante los últimos años.

"Con la premisa que los sueldos le ganen a la inflación vamos a barajar estas solicitudes una de estas puede llegar a ser la cláusula gatillo, escuchamos a UPCN en particular lo ha manifestado, vamos a escucharlo, no está descartado", destacó el secretario de Hacienda.

El Gobierno pondrá también sobre la mesa no prometer de más. "La meta es seguir cumpliendo todos los compromisos que tiene el Estado, de manera de logar compromisos que se puedan cumplir y poder pagarlos", afirmó el funcionario.

Analizó que "la recaudación sigue por encima de lo presupuestado pero por los incrementos en gastos del Estado, debemos ser muy cuidadosos y si comparamos la recaudación actual respecto de la del año pasado, estamos por encima de la inflación interanual con solamente entre dos y tres puntos. Esa diferencia es muy acotada, por eso hay que ser medidos y dar conforme a las variables financieras de la provincia", explicó.

El Fondo Anticiclíco, por debajo de lo que marca la ley

Tras el abrupto acuerdo del 40% de junio, Torrent reconoció que el Fondo de Reserva Anticíclico está por debajo de lo que debe estar. Creado en diciembre de 2007 por la ley 7567 que cubre dos grillas salariales completas para responder ante situaciones críticas. De hecho, cuando se dio el inicio de la pandemia y se tuvo que sostener la actividad económica de San Juan en medio de una crisis impensada, se dio un permiso por norma para echarle mano, pero finalmente no se tocó.

Ahora, Torrent dijo que "el fondo anticíclico ronda los 14.300 millones de pesos y se está por debajo de las dos grillas salariales". Detalló que "cada grilla una vez incrementado en un 65% el salario ronda los 9.000 millones, con lo que hay 4.000 millones por debajo del límite. Entonces seguramente vamos a tener que incrementar con recursos del tesoro del fondo para seguir cumpliendo con lo que establece la ley".