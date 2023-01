Vuelta a clases: en San Juan los zapatos escolares superan los $10.000

Una simple vuelta por el microcentro de San Juan deja entrever que de a poco los comerciantes se están preparando para la vuelta a clases , prevista para el primero de marzo. Si bien algunos no se animan a poner toda la mercadería en la vidriera, hay opciones de diseños, talles y precios para que los padres fueran sacando cuentas, como por ejemplo en el calzado.

WhatsApp Image 2023-01-30 at 15.05.16 (1).jpeg

Así, por ejemplo, el calzado tipo mocasines de cuero sin cordones se pueden encontrar entre los $10.900 a $18.000; mientras que las opciones con cordones (sean decorativos como cordones largos) oscilan sobre los $16.500 a los $17.200. Los zapatos colegiales tradicionales cerrados rondan los $13.000.

WhatsApp Image 2023-01-30 at 15.05.20.jpeg

Las opciones para nenas, que suelen tener una o dos aberturas en la parte de adelante, de cuero, se pueden conseguir entre $12.600 a $15.500; pero los diseños tipo guillermina, que son de otro material y más livianos, se pueden conseguir sobre los $12.900 a $13.300 según el diseño.

WhatsApp Image 2023-01-30 at 15.05.16 (2).jpeg

Un tipo de calzado muy buscado durante la época escolar es la zapatilla para educación física, que por lo general suele ser blanca o negra. La zapatilla tipo deportiva, sin otros colores ni muchos detalles pueden encontrar, según el local desde los $8.000 en adelante.

WhatsApp Image 2023-01-30 at 15.05.16.jpeg

Uno de los comercios (Alberto) se encuentra ofreciendo precios de oferta, por lo que se pueden encontrar opciones desde $5.000 en adelante, lo cual es muy bien recibido por aquellas familias numerosas.

Cabe remarcar que los precios no solo varían de acuerdo al local, sino también al talle buscado.

La totalidad de los comercios ofrecen facilidades de pago como también el acceso a créditos de la casa, para aquellos casos donde pagar más de $10.000 de contado no sea tan fácil, sobre todo si hay que comprar otros elementos propios de la actividad escolar, como mochilas, guardapolvo, útiles, uniforme deportivo, entre otros.

La gran mayoría de los trabajadores consultados por este medio comentaron en off que por el momento hay muchas consultas, pero pocas ventas realizadas, pero atribuyen esto a las vacaciones y el hecho que muchos de los trabajadores asalariados aun no cobran, por lo que no descartan un mayor movimiento las próximas semanas, teniendo en cuenta que resta aproximadamente un mes para el inicio de clases.