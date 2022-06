Venta de gasoil a extranjeros: qué pasa en San Juan

De forma detallada, el estudio determinó que varias provincias que comparten límites con otros países aumentaron las ventas en distintos porcentajes. Formosa fue una de las provincias que más crecimiento registró, sobre el 43%. Con respecto a las provincias vecinas de Chile, como es el caso de San Juan, solo 5 registraron incremento en las ventas de combustibles a vehículos con patente extranjera, todas en el orden del 27%. Lo llamativo con relación a San Juan es que, en el centro del país, es la única provincia que no ha registrado variable de crecimiento, como si lo han hecho Neuquén y Mendoza hacia el sur, La Rioja y Catamarca hacia el norte, y hasta San Luis.

En base al Ceepys, San Juan no ha registrado variable de crecimiento en la venta de combustible a vehículos extranjeros.

Para Bronstein, la explicación que encuentra al incremento registrado en algunas provincias, tanto limítrofes como agrícolas, es el valor del combustible en los países extranjeros. Formosa, por ejemplo, registró un aumento del 43%, mientras que en Paraguay el combustible cuesta un 119% más caro que en Argentina, por lo que los paraguayos viajan hasta la provincia del norte para cargar y acopiar gasoil.

La misma teoría se podría aplicar para el caso de las provincias cercanas a San Juan y Chile. En el país trasandino el gasoil cuesta un 90% más que en el país.

Esta situación ya estaba bajo la órbita de observación del Gobierno Nacional, que dispuso, por medio de YPF, desde el 8 de junio cobrar más caro el gasoil Premium a vehículos con patente extranjera, cobrando 240 pesos el litro, mientras que para vehículos de patente nacional el combustible ronda los 165 pesos, según la provincia. “Esta medida busca limitar la demanda inusualmente alta asociada con el consumo fronterizo y logístico, donde se registra un crecimiento que supera el 30% en algunos puntos del país”, detallaron desde YPF cuando implementaron la medida.

Con esta nueva metodología de cobro a vehículos cuyas patentes no son de Argentina se busca controlar la situación que se está generando en torno al gasoil, donde no solo hay complicaciones por aquellos que llegan al país para acopiar combustible, sino que hay desabastecimiento en algunas provincias, y hasta venta con sobreprecios en otras.