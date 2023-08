Unos 50.000 trabajadores en San Juan esperan el bono: qué pasará sector por sector

En San Juan se calcula que son unos 50.000 los empleados registrados pertenecientes a la construcción, agro, industria y comercio, de los cuales se estima que una mínima porción gana por encima del tope de $400 mil establecido para cobrar. Hay otros 4.500 empleados directos de la minería, pero estos últimos quedan exceptuados de la polémica, porque los sueldos netos de este sector superan los $400.000, indicó el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez. ¿Qué pasa en los otros sectores productivos?

Construcción:

Este rubro abarca en San Juan a unos 12.000 trabajadores. Desde las empresas constructoras dedicadas a la construcción de viviendas, anticiparon que no podrán hacer frente al pago del bono a corto o mediano plazo. Miguel Gili, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan -CAEMCO- que nuclea a las pymes del sector, dijo que ya adelantaron esta postura al Ministro de Obras y Servicios Públicos (Julio Ortiz Andino) en una reunión mantenida el martes pasado, y también al Secretario General de la CGT (Eduardo Cabello), el viernes pasado.

"Anticipamos la imposibilidad de las empresas de hacer frente a esta erogación. Además, al ser no remunerativa, no se verá reflejada en los índices de actualización, que están deprimidos frente a la inflación y a la última devaluación", dijo Gili.

Gili aseguró que este bono “terminará en un incumplimiento generalizado por parte de las empresas”, porque en la obra pública los contratos son cerrados y no hay forma de trasladar esta suma a los precios como hacen los comerciantes o los contratos de obras privadas. Agregó que “esta imposición no hace más que empujar a la paralización masiva de obras dada la ya alarmante situación del sector”. En las pymes constructoras señalan que “las reservas de las empresas están agotadas, y que es necesario consensuar acciones urgentes para evitar empresas en bancarrota y una grave crisis laboral”.

El panorama no dista mucho en las constructoras grandes, nucleadas en la Cámara Argentina de la Construcción. Julián Rins, su presidente; destacó que el ámbito para decidir sumas fijas es la paritaria, “porque si no, en la obra pública y privada lo termina aportando directamente la empresa como un costo adicional”. Agregó que si bien está previsto que las paritarias lo absorban en el futuro, “en otras ocasiones eso no sucedió”. “Reconocemos la perdida adquisitiva del trabajador, pero en situación actual es muy difícil que las empresas puedan asumirlo, por las demoras en el pago y la fuerte incidencia de la inflación”, indicó.

Comercio:

Según el Sindicato de Empleados de Comercio hay unos 15.000 trabajadores en este sector sanjuanino. Y las opiniones de las cámaras que nuclean a los comerciantes tiene matices respecto al pago del bono.

Desde el Centro Comercial de San Juan, Laura Zini; anticipó que “es imposible” poder asumir el pago de esta suma extra.

"Este sector transita el octavo mes consecutivo de caída de ventas, no se puede tomar una medida de imponer un bono fijo a pymes que no tienen ni siquiera para solventar su día a día", se quejó Zini.

Por su parte, Leonardo Borgogno, desde la Cámara de Comercio, indicó que “estamos evaluando diferentes opciones para apoyar a nuestros trabajadores” y en ese sentido analizó que la propuesta de Economía se hizo “haciendo campaña y decidiendo con el dinero del privado”. Agregó que aún no se ha tomado una decisión respecto al pago de la suma fija, pero dijo que en las actuales circunstancias, ese sector solo piensa en “seguir garantizando las fuentes de trabajo”.

En la Cámara de Comerciantes Unidos analizaron varios aspectos. Uno positivo es que el bono será absorbido por la Nación en futuros aportes patronales y que además será absorbido por las paritarias de octubre. Sin embargo, Marcelo Quiroga, presidente de la entidad, dijo que “es difícil asumir este pago en este momento”, cuando hace un mes se terminó de pagar el aguinaldo a cuentagotas. Si bien el comercio espera que esta medida active el consumo, la situación del comercio es crítica y la medida llega tarde, “después de muchos meses de inflación, presión impositiva y aumentos de servicios”.

Agro:

El sector agrícola local también manifestó que habrá empresas que podrán dar un bono, y otras que no. Antonio Giménez, desde la Cámara de Comercio Exterior, indicó que los exportadores transitan una realidad con costos dolarizados a $ 700 e ingresos de ventas a un dólar oficial de $ 349 al viernes pasado. “En ese esquema difícil, hay empresas que en la medida que pueden dan bonos a sus colaboradores, pero la mayoría no está en condiciones”, dijo. Agregó que los beneficios salariales se deben dar en paritarias, y que el tema central es bajar la inflación.

Industria:

El presidente de la UISJ, Ricardo Palacios manifestó que algunas empresas podrán hacer frente al bono, y otras están muy complicadas, principalmente las pymes con menores recursos. El industrial solicitó ayuda al gobierno provincial y nacional para poder pagar la suma fija, a través de créditos a tasas subsidiadas y alivio fiscal “inmediato”. “Entendemos la depreciación del salario, pero la caída de la rentabilidad de las industrias fue tremenda”, aseguró.

Empresas en general:

En la Federación Económica de San Juan, que abarca amplios rubros empresarios, adhirieron a la CAME y dijeron que el ajuste salarial de los privados no debe ser una imposición del Estado, sino un mecanismo de las paritarias de cada sector económico. Su titular, Dino Minozzi, dijo que aunque la suma fija sea deducida de aportes patronales en el futuro, “el empresario debe pagar la plata ahora y no sabemos cuándo se la van a devolver”. Agregó que “el sector privado minorista está en situación angustiante y ruinosa”, que no tiene ni financiamiento, ni capital de trabajo; y que la actividad económica ha disminuido hasta llegar a una recesión económica. “En ese marco es muy difícil hacerle frente a esto aunque sea reconocido en futuros aportes”, aseguró Minozzi.