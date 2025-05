Una exótica fruta gana terreno en San Juan: cuál es y su precio

Embed - Mari Contreras | Creadora de contenido | UGC | Community Manager on Instagram: "Una rareza en San Juan Esto no se consigue fácil… y cuando vi esta pitaya (fruta del dragón ), no dudé en probarla. Pero antes de contarte los beneficios... ¿Querés saber dónde la conseguí? Comentá INFO ¿Ya la probaste? Contame qué te pareció Ahora sí, lo bueno: Tiene más beneficios que excusas para no comer fruta Rica en antioxidantes (chau radicales libres) Alta en fibra (hola digestión feliz) Súper hidratante Vitamina C, calcio y hierro Dulce, refrescante y ¡hermosa para la piel! ¿La sumarías a tu próxima compra de la verdu? #sanjuan #argentina #pitaya #frutadeldragon #exotico #raro"

View this post on Instagram A post shared by Mari Contreras | Creadora de contenido | UGC | Community Manager (@maricontrerasugc)