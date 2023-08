Tras el desembolso del FMI, ¿se calma la economía? Opinan los economistas sanjuaninos

Eduardo Coria Lahoz fue contundente: “No hay alivio porque no son fondos nuevos”, dijo, aludiendo a que los 7500 millones de dólares que confirmó el Fondo Monetario servirán para pagar deudas. “La mitad es para pagar créditos de organismos multilaterales, y en setiembre hay otro vencimiento del Fondo que pagar. No quedará un peso para volcar en la economía”, explicó el especialista.

Ante esta realidad, Coria Lahoz analizó que el mercado no se calmará porque la situación macro es exactamente la misma y enumeró un déficit fiscal “enorme”, emisión de dinero todos los meses, desequilibrio en todos los mercados y con una deuda de 30 mil millones de dólares a los importadores.

Ante esta realidad, Coria Lahoz analizó que el mercado no se calmará porque la situación macro es exactamente la misma y enumeró un déficit fiscal "enorme", emisión de dinero todos los meses, desequilibrio en todos los mercados y con una deuda de 30 mil millones de dólares a los importadores.

"Con el montón de desajustes que hay en el país, no se va a arreglar nada hasta que cambie el gobierno. Esta gestión ya no es creíble", opinó Coria Lahoz.

El economista Diego Hagman advirtió que es difícil saber si se calmará la economía, pero dijo que “ante la duda, es improbable”. Hagman se centró en el problema que tiene el país de que la moneda se devalúa por la gran emisión monetaria que hay actualmente. “Y en un proceso de elecciones, lo más probable es que la emisión aumente, con lo cual es de esperar que el dólar aumente y nuestra moneda se deprecie”, opinó.

En ese aspecto, analizó que debido al cepo monetario que hay el gobierno tratará de controlarlo con la liquidación de existencia de dólares que tiene en su poder. Y aclaró que será menor a los 7.500 millones de dólares recibidos, luego de que cancele créditos anteriores. “Tampoco se esperan grandes ingresos de divisas por exportaciones, con lo cual es verdad que hay un alivio pero no sabemos si llega hasta octubre.

Lo que sí podemos saber es que mientras no se acabe el déficit fiscal hay que sostenerlo y la manera elegida para hacerlo es la emisión monetaria, porque no tiene capacidad de endeudarse más”. Ante este escenario, para Hagman va a continuar la inflación y los problemas con el tipo de cambio.

“Cuánto va a aumentar el dólar no se sabe. Es de esperar que se calme un poco, pero a mediano y largo plazo, no”, dijo Hagman. “Cuánto va a aumentar el dólar no se sabe. Es de esperar que se calme un poco, pero a mediano y largo plazo, no”, dijo Hagman.

Una óptica diferente brindó el analista económico Pablo Padín, para quien el desembolso del FMI trae un alivio pero sus efectos dependerán de la oposición política. “Desde el punto de vista macroeconómico, el país ahora tiene reservas que hasta el otro día no tenía, y eso ya le da una espalda al gobierno para dar algún tipo de certidumbre”, aseguró.

Pero al mirar el aspecto político, Padín puso reparos de como reaccionará el mercado: “El escenario dependerá de las dos opciones de oposición política que hay en el país”, dijo; y destacó que la primera reacción de Juntos por el Cambio fue presionar al FMI para que no saliera este acuerdo, mientras la nueva oposición emergente de Milei “puso paños fríos para que este desembolso sí se produjera”.

Padín eligió destacar el desembolso como positivo desde el punto de vista macroeconómico, y también desde el punto de vista político internacional, porque a su juicio, el FMI demostró que apuesta a que la realidad argentina se mantenga en un momento difícil desde lo político, con cierta tranquilidad para que los mercados también estén relativamente tranquilos. También destacó el apoyo internacional al haberse aceptado el ingreso de Argentina al grupo de los Brics, formado por los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

El especialista además dijo que Argentina tiene un escenario “esperanzador” hacia el 2024 y 2025: Por un lado, porque se estima que no va a haber sequía y los 20.000 millones de dólares que faltaron de exportaciones este año estarán presentes. Segundo, porque se incrementará la capacidad de exportación de energía a través de las obras de infraestructura como el gasoducto Néstor Kirchner y las ampliaciones previstas. Y por último, mencionó la producción de minerales relacionados con las nuevas energías no convencionales, como el litio y el cobre. “El escenario a mediano plazo para el país es que va a poder hacer un repago de sus obligaciones e inclusive fortificarse para generar políticas de desarrollo con valor agregado”, dijo Padín.

“Con este desembolso, desde el punto de vista macroeconómico, hoy el Estado tiene un poder de fuego que no tenía días atrás”, indicó Padín. “Con este desembolso, desde el punto de vista macroeconómico, hoy el Estado tiene un poder de fuego que no tenía días atrás”, indicó Padín.

Otro que opinó es el especialista económico Mariano Cáceres Colombo, quien también consideró que la llegada de fondos del FMI es positiva para transitar lo que queda de las elecciones, pero con reparos: “Es positivo, pero solo un aliciente a la problemática que tenemos hoy, por lo tanto, su impacto a corto plazo es que sí puede calmar un poco, pero se va a ir diluyendo” dijo al recordar que la plata se usará para pagar deuda.

Agregó que desde el punto de vista patrimonial, si bien comprar dólares no es invertir, “es una manera de evitar que se desvalorice el ahorro a corto plazo con tanta incertidumbre”, aconsejó ante una campaña electoral de tres posiciones que podrían generar cambios disruptivos en la estructura económica del país.

“Hoy todo depende más de las expectativas del escenario electoral, porque no obstante la recepción del desembolso, seguimos teniendo reservas negativas, y como tal es claro esperar una dinámica alcista en el billete”, aseguró Cáceres. “Hoy todo depende más de las expectativas del escenario electoral, porque no obstante la recepción del desembolso, seguimos teniendo reservas negativas, y como tal es claro esperar una dinámica alcista en el billete”, aseguró Cáceres.

