San Juan combate la polilla de la vid hasta con drones, aunque Nación no manda plata

La provincia de San Juan saldrá a combatir la Lobesia este año hasta con drones para entrar en los lugares más difíciles de los viñedos donde se esconde la polilla de la vid . El gobierno confirmó que, aunque la Nación no mandará plata, la campaña 2024 está cubierta con fondos provinciales. Pero hay problemas.

Por empezar, para el otro año no hay fondos, así que San Juan se sumará a Mendoza y San Luis en las gestiones ante el gobierno de Milei para reclamar por los fondos para combatir la plaga que causa mermas en la producción de uva.

En segundo lugar, hay malas noticias para el sector privado, que tendrá un cambio drástico después de una década: los viñateros sanjuaninos ya no recibirán subsidios para adquirir los insumos que utilizan en sus fincas. Ahora el gobierno sanjuanino les dará créditos blandos, según informaron altas fuentes oficiales. “Vamos a trabajar para que los productores tambein apliquen en sus fincas los insumos necesarios contra Lobesia, y habrá líneas de financiamiento para lograrlo”, indicaron en el Ministerio de Producción.

Nación cortó fondos

La semana pasada las provincias cuyanas recibieron la confirmación de que la administración de Javier Milei no enviará más los fondos que aportaba para iniciar la campaña contra la Lobesia Botrana, más conocida como la polilla de la Vid. Ante esa situación los gobiernos de Mendoza, san juan y San Luis van a realizar gestiones en conjunto ante la nación para intentar restituir los fondos

Mendoza está en situación complicada porque no dispondría de recursos para encarar la campaña este año. En cambio, en San Juan, el gobierno afirma que destinó a principios de año 900 millones de pesos, con los cuales contrató lo necesario para realizar lsa aplicaciones a partir de fines de agosto. Según informaron, se trata de fondos remanentes que la Nación aportó al programa, más fondos propios.

En San Juan

Toda la campaña se hará mediante el uso de aviones, con los vuelos que arrojan insecticidas que son inocuos para las abejas, pero tóxicos para la polilla de la vid. También se usarán drones, que por sus dimensiones menores; serán utilizados para ingresar a los lugares recónditos de los viñedos, donde pueda esconderse la plaga.

De acuerdo a especificaciones técnicas del SENASA en la campaña contra la Lobesia se utilizan productos de la categoría toxicológica más baja, clase 4 (Banda Verde), que están clasificados como “no tóxicos para abejas”.

Según las fuentes, este año se van a abarcar más hectáreas que el año pasado, aunque no dieron a conocer números. Lo que no esperaban los productores es no recibir ningún tipo de insumo, como fue la práctica usual en los últimos diez años. Este año hay bodegas y establecimientos elaboradores de mosto, que están dando adelantos para que los viñateros puedan adquirir a tiempo los insumos químicos que se precisan para matar la plaga.

Los datos del INV indican que en San Juan se cosecharon 413.301.396 kilos de uva, frente a los 385.212.395 kilos del 2023. Fue la segunda peor cosecha histórica.

La última temporada la cosecha de uvas fue prácticamente igual a la anterior, es decir, un volumen muy bajo; y tanto en el gobierno como los productores señalan que en parte tuvo incidencia la presencia de la polilla de la vida, una plaga que reduce sensiblemente la producción de uva. La mayoría de los productores no ha venido haciéndolas aplicaciones y la campaña sanitaria ha tenido un retroceso en los últimos años.