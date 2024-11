Qué es el Riesgo País, por qué es tendencia y su impacto en la economía nacional, de la mano de dos especialistas sanjuaninos

Números alentadores El rally de bonos no para: el riesgo país cae debajo de los 900 puntos, a un nuevo mínimo en cinco años

Por ejemplo, si el riesgo país se ubica sobre los 900 puntos, se suman 9 puntos más a la tasa de interés de Estados Unidos. Al bajar, Argentina, sea el gobierno nacional, los gobiernos provinciales como las empresas, pueden endeudarse más barato. Mariano detalla que a la larga esto permite expandir la economía, aumentar tanto la actividad como el empleo.

Qué factores influyen en la baja del Riesgo País

Mariano detalla que hay varios factores que influyen en la variación que registra este indicador, entre los que destaca:

Clima internacional: Al bajar todo parecería indicar que es favorable. Cuando bajan las tasas de interés en el exterior, en la reserva federal de Estados Unidos, genera en la práctica una necesidad de los inversores de buscar tener mejor rendimiento en países emergentes o periféricos como es la Argentina.

El compromiso fiscal que tiene el gobierno: Desde que asumió Javier Milei hay una especial atención en la imagen que Argentina proyecta hacia el extranjero y los futuros inversores. Mantener un superávit fiscal o un equilibrio presupuestario es bien visto por los inversores, por lo cual, evalúan que podrán cobrar sus deudas. Si evalúan que al estado argentino le sobra plata para pagar las deudas, en la práctica mejora la calificación crediticia, y al pasar esto, baja el Riesgo País.

Coyuntura: el Banco Central volvió a la dinámica de comprar reservas internacionales, es decir, volvió a comprar dólares en el mercado. Si bien no ha engrosado las reservas brutas en la práctica, es un buen síntoma para mejorar la situación de un balance de la entidad que venía bastante complicada.

Cómo impacta la baja del Riesgo País en la economía nacional

Los especialistas analizan que el beneficio es directo ya que no solo permite acceder a créditos cuyas tasas no son tan alt6as, sino que se traduce en la llevada de inversiones. “A la larga, una baja en el Riesgo País debería implicar aumento en la actividad y en el empleo; pero no es un proceso de corto plazo, dado que el mercado financiero ajusta mucho más rápido que lo que es la economía real, pero en la práctica los va a beneficiar porque van a poder endeudarse de una manera más barata”, aseguró Mariano.

Por su parte, Gustavo indicó que el impacto se verá no solo en la baja del déficit del Estado, sino que también se puede reflejarse en el índice de la inflación. “Digamos, en la solvencia de Argentina”, precisó.

Un Riesgo País de 800 puntos y bajando, el informe que ilusiona al Gobierno nacional

La semana pasada se conoció un informe de la consultora Econviews, donde se proyecta un indicador de 800 puntos para fin de año. Esto solo podría lograrse si el gobierno nacional continúa generando confianza en los mercados con un programa consolidado.

“El precio de los bonos todavía refleja que el camino tiene riesgos, pero la salida del cepo puede ser el catalizador final para que el riesgo país eventualmente baje hasta niveles cercanos a 600 puntos y Argentina pueda salir a los mercados de nuevo”, concluye en el informe.

En ese sentido, Gustavo asegura que todo dependerá de las acciones y las medidas económicas que se aplican en el futuro. “Por ahora, van por buen camino”, finalizó.