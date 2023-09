Nuevo mes, nuevo cupo para comprar dólar ahorro: quienes pueden acceder y quienes no

Comenzamos a transitar el noveno mes del año, y se renueva el cupo para que ahorristas puedan acceder al dólar ahorro , también denominado dólar solidario. Con la devaluación de agosto y las nuevas medidas implementadas por Nación, cambiaron los requisitos, por lo que no todos los argentinos pueden acceder a la moneda estadounidense que tiene un valor por debajo del dólar blue.

Inflación Las empresas alimenticias no quieren firmar Precios Justos

Hasta el momento, aquellas personas que compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días; quienes cobraron en el 2020 un ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); beneficiarios de planes sociales y ayudas estatales como la AUH; monotributistas que tengan en curso créditos a tasa subsidiada; quienes no tienen sus ingresos declarados y cotitulares de cuentas bancarias integran el grupo de las personas que no pueden acceder al dólar ahorro.

Además, incluye las personas que gastaron con su tarjeta de crédito el cupo de los 200 dólares (incluyendo el pago de plataformas de streaming en dólares); quienes tiene un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito; quienes refinanciaron con sus bancos deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios; beneficiarios del refuerzo de ingresos que se pagó en mayo y junio del año pasado; quienes reciben subsidios estatales en tarifas de luz y gas; quienes ingresen a la moratoria previsional para jubilarse sin contar con los 30 años de aportes obligatorios; y jubilados y pensionados de hayan accedido a los nuevos créditos de hasta $400.000 (este requisito se incorporó recientemente).

Un detalle no menor es que a nivel nacional aún no se define si los trabajadores en relación de dependencia y aquellos de la administración pública nacional y/o provincial que reciban el bono anunciado por Sergio Massa el domingo pasado estarán o no excluidos de la compra de dólar ahorro.

Si el ahorrista se encuentra en condiciones y no forma parte de los grupos que quedaron excluidos de la compra de dólar ahorro, necesitará alrededor de $127.926 para comprar el cupo de 200 dólares mensuales completo. De este total, $54.826 se destina para los impuestos que tiene el tipo de cambio, compuesto por el 30% del impuesto PAÍS y otro 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales.