Motos: un 2023 para el olvido y las 3 razones que impulsarán la venta este año

motos patentamiento.jpg

Qué pasó en el 2023

La falta de líneas de financiamiento blandas para los sanjuaninos de menor poder adquisitivo, sumado a la suba en las tasas de interés que volvió casi imposible la compra en cuotas -método por el que se vendían el 80% de las unidades- hicieron que las ventas fueran flojas en San Juan el año pasado. La vecina Mendoza terminó el año con un aumento del 20,4% de los patentamientos, y San Luis, la otra provincia cuyana; registró una suba del 26,4.

La economía provincial tambien estuvo deprimida, sin el impulso que le da la actividad minera.

“La recuperación que hubo en diciembre hizo que el año no terminara negativo en ventas de motos en esta provincia. Pero un 1,9% es casi un año neutro para el sector”, dijo Fernando Lucero, el representante de Acara en San Juan.

El empresario analizó un par de factores que influyeron en la caída del crecimiento de ventas. Por un lado, cree que la falta de financiamiento fue crucial. “Por ejemplo, la Caja de Acción Social que es una línea que anduvo muy bien años anteriores, en el 2023 estuvo bastante floja, no acompañó”. En realidad, esa línea de financiamiento no actualizó los montos al ritmo de la inflación y por lo tanto no sirvió como herramienta para que la gente la utilizara para acceder a la moto. A eso se sumó la incertidumbre que causo tantas elecciones en la provincia, la gente se aboco a otro tipo de consumos

Frente a esos factores, las ventas fueron impulsadas por gente que compró motos como inversión, porque no le daba el bolsillo para comprar un bien de mayor valor, como puede ser un auto o una casa. “Si tenía algunos ahorros guardados, o pudo utilizar alguna línea de crédito del gobierno en los últimos meses antes de la campaña, los utilizó para invertirlo en un bien, sobre todo las motos de marca, donde sabía que se resguarda más el valor”, indicó el empresario.

Perspectivas para el 2024

Con la aplicación del plan “motosierra” de Milei, se vienen meses muy duros en lo económico, con aumentos generalizados que empobrecerán el bolsillo de la población. Ante ese escenario, Lucero cree que se abre una oportunidad para la moto, sobre todo las de menor cilindrada.

“La gente realmente va a necesitar achicarse y cuidarse en el gasto, y muchos tendrán que bajarse del auto para pasar a la moto, por una cuestión de ahorro”, opinó Lucero.

En efecto, se espera que los sueldos vayan detrás de la inflación, y lógicamente tendrá prioridad el consumo de alimentos, pero luego de eso viene el transporte para poder ir a trabajar.

Y en ese sentido, el precio del combustible empezará a tallar. Con los incrementos de las naftas, el uso del auto se reducirá. “Teniendo en cuenta los gastos que insume tener un auto. o venir al centro en un auto, la gente va a cambiar el medio de transporte”, dijo el empresario.

Ni hablar de la gente que también se maneja en colectivo, que tambien se ha encarecido bastante. En el sector supoinen que cuando empiecen a hacer las cuentas, será más conveniente meterse en la financiación de una moto y poder acceder a un medio de transporte mucho más económico.

Ante estas circunstancias, el sector está esperando una actualización de las líneas financieras de la Caja de Acción Social, que apuntan principalmente a los estatales.

Lucero cree que tambien se abrirá un nicho para las motos eléctricas, ya que no usan combustible, se cargan como un teléfono celular con poquísimo gasto de electricidad, y, además, no pagan patente