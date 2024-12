Las 10 definiciones políticas y económicas de un empresario que pisa fuerte en San Juan

DSC02838.jpg Norberto Taranto en la fábrica de juntas de 9 de Julio. Dice que cada vez que viene a San Juan se asombra de su crecimiento.

En el medio de esa larga trayectoria que lo llevó a ser el principal fabricante de juntas de Argentina, y surfear crisis de todo tipo, su firma ganó tres veces el premio Nacional a la Calidad y el Iberoamericano a la Calidad. A los 53 años, “con mi título secundario, pocas ventas y mucho tiempo libre tras separarme de mi esposa me puso a estudiar en la UADE", dijo. Cuatro años después se recibió de Licenciado en Comercialización.

Actualmente dejó la presidencia del grupo en manos de su hijo Diego (52) mientras él continua como vicepresidente del holding, su hija Cintia (47) dirige Recursos Humanos y su ex mujer Stella Maris es accionista. Cada uno de los cuatro tienen el 25% de la empresa.

En el mundo dirigencial, hasta el año pasado presidió la Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes. Ahora sigue como vice presidente.

Taranto en Argentina destina el 75% de su producción al mercado de reposición y el 25% es equipo original. La mitad de su producción va a mercado interno y el resto a Brasil.

En su planta de 9 de Julio Taranto recibió al equipo de TSJ y brindó jugosas novedades sobre la expansión de la firma a partir del 2025: una planta solar enorme en San Juan y la mudanza de las instalaciones de Chimbas.

En un año difícil en materia económica, también habló de lo que piensa del país y los negocios, de Milei, de Orrego, los gremios y mucho más. Mirá las 10 declaraciones imperdibles de la nota.

1- El gobernador de San Juan

“Lo conocí en el Coloquio Industrial que hubo hace 10 días. Me lo presentó el empresario Goransky, porque yo no lo conocía a Orrego. Quedamos en encontrarnos. Lo invité a hacer una visita a la planta de Taranto para que sepa lo que hay acá, quizá en dos semanas venga”.

2- La marcha de los negocios de la empresa

“Nosotros somos un bicho de adaptación. Empezamos en 1980 y estamos en el 2024, te podrás imaginar todas las crisis que vivimos. Esta es una distinta, pero no deja de tener características similares a las anteriores. La ventaja nuestra es que la mitad de nuestra producción va a Brasil. La bandera de Brasil junto a la Argentina en esta planta es porque Brasil es más que un socio, es un dueño, es mi cliente”.

3- Un antes y un después de Milei

“Yo no lo voté a Milei. Sé que está mal, pero por primera vez voté en blanco, porque entre un mentiroso y un loco, dije no voto a nadie. ¡Seguramente a Milei le gusta que diga que es un loco!. Pero la verdad que veníamos de un descalabro total. El desastre fue la última época de Fernández y la entrada de Massa al Ministerio de Economía. Estábamos pagando a cuatro meses a nuestros proveedores, y para poder recibir mercadería, desde Taranto Limitada, en vez de pagarle a Taranto Argentina; le pagaba por cuenta y orden al proveedor para que me manden mercadería. Si no, quedaba con la fábrica colgada. Cosas locas, tuvimos que hacer”.

4- A Argentina no le creen afuera

“Aun no podemos pagar anticipo para bienes de capital. Podemos pagar los bienes de capital 30 días después de que ingresaron. Ningún chino, ningún americano, ningún alemán te va a empezar a hacer una máquina o una matriz si no le das un 30% de anticipo. ¿Cómo vivir con eso? Haciendo cosas que son milagrosas, poniendo como garantía a Taranto, porque no le creen a Argentina”.

5- Alerta por el dólar

“Con el tema del equilibrio fiscal vamos en el camino correcto. Además, está bajando mucho la inflación, pero aún tiene que bajar más. Antes, todos los meses teníamos que negociar con las terminales automotrices cuál era el nivel de ajuste. Fue una locura, que ya vivimos muchas veces: la hiperinflación, la crisis del 2001 y otras. Lo que sí me preocupa un poco es que el dólar esté un poco atrasado”.

Sobre las crisis y el mundo laboral

6- La crisis actual, ¿igual o peor que las anteriores?

“No creo que esta crisis sea peor. Hay que recordar que en una semana tuvimos 5 presidentes y Duhalde tuvo que convocar a todos, a la iglesia, a los sindicatos. Y si estaban todos unidos es porque era grave, porque a éstos no los unís ni en broma. Y en la hiperinflación de Alfonsín había aumentos de 30% por semana. En el 2002 tuve que hacer lo mismo que ahora, abrir cuentas en Estados Unidos a nombre de Taranto San Juan, y Taranto Limitada de Brasil pagaba allá para poder cumplir con el distribuidor".

7- La “retorica” de Milei y Sturzenegger

"Como empresario creo que la cosa va bien, pero tanto Milei como Sturzenegger son 'jarabe de pico', muy ofensivos y retóricos. Las cosas se tendrían que hacer antes de anunciarlas. Dicen que van a liberar las importaciones, pero eso es volver a lo que éramos. Hace tres años atrás era normal pagar anticipado una importación".

8- Romper con el Mercosur

“Me asustó lo que dijo Milei sobre romper con el MERCOSUR. A esta empresa la hace pomada. La mitad de la producción que sale de San Juan va a Brasil. Vendemos lo mismo en la distribuidora de San Pablo que en la distribuidora de Avellaneda. ¿Cómo hace para salir de algo si vamos a tener libre comercio? Va a ser un pecado. Yo hoy no pago arancel para entrar a Brasil. las fábricas de componentes no le tememos a los brasileros. Capaz que otros sectores como los textiles o la electrónica, sí, porque estaban más protegidos. Pero Milei ya se hizo para atrás con la amenaza de salir del MERCOSUR".

9- Reforma laboral y gremios

“Es totalmente necesaria una reforma laboral para los nuevos empleados. A los viejos empleos hay que mantenerles los derechos, pero los gremios no quieren. No se ponen de acuerdo. ¿Si son necesarios los gremios en Argentina? Yo creo que sí. La verdad que habría muchos industriales que serían tan salvajes como los sindicalistas son ahora si no hubiese sindicalistas. No hay gremio en China, en México y en Paraguay. No hay indemnización, y eso es un abuso. Tenés que reconocer eso”.

10- El 2025, un año electoral y los negocios

“Va a ser mejor que el 2024. Este fue el año del ajuste y se terminó a partir de la baja de inflación. La UOM ya está negociando paritarias para llegar a abril con el mismo nivel del año pasado más inflación. Y en SMATA actualizan cada tres meses con el IPC. Pero está la industria del juicio que eso es lo malo, la protección desmedida a ciertos derechos laborales”.

Embed - taranto

Una planta solar y el vuelco total a energías limpias

Norberto Taranto anticipó que instalará una planta de energía solar en el predio de 9 de Julio para contar con el sistema de generación distribuida que permite usar electricidad y enviar el excedente a la red.

“Hemos hecho todos los cálculos y en este predio nos entran paneles para instalar 12 megas. Ya hemos comprado para instalar un mega que lo estaríamos instalando en el 2025. Empezamos el mes que viene y terminamos en el primer semestre del 2025”, aseguró.

Los planes continúan con dos megas entre el 2025-2026. Luego, seguirán a medida que cuenten con la infraestructura de líneas eléctricas suficiente en la zona. “La decisión de irnos a energía solar está tomada. San Juan será la primera planta de Taranto que va a incorporar energía fotovoltaica y generará para cubrir la demanda de todas las plantas argentinas del grupo”, expresó el empresario. Para cumplir esa meta precisan 8 megas y quieren llegar en tres años. Luego el excedente de 4 Megas lo venderán a la red.