La sorprendente cifra de fondos mineros para hacer obras que no se usa por falta de proyectos

Lo increíble es que aun contando con los billetes y con la necesidad que hay de obras en esos poblados, no se usa porque no se han presentado proyectos. O, como ocurre en iglesia, hay un proyecto de impermeabilización de un canal que fue anunciado dos veces, pasó un año y no se ejecuta. El dato se conoció esta mañana en un encuentro de fin de año de la Cámara Minera de San Juan. Los fondos fiduciarios se han ocupado en varias obras estratégicas, tales como línea de alta tensión, hospitales o estadios.