Inflación 2022: un consultor local dice que será más de la esperada

El especialista en economía Eduardo Coria Lahoz , director de la Fundación para el Desarrollo Global , una consultora local que mes a mes realiza un balance del incremento de los precios, comentó a Tiempo de San Juan que a principio del 2022 realizaron una proyección de la inflación anual en el orden del 80% pero con el paso de los meses el panorama ha cambiado. “Es probable que la inflación en diciembre ronde el 88%, pero lo estamos ajustando al alza porque la parte de servicios es lo que más va a impactar en los próximos meses ya que aumenta de manera proporcional, porque al haber estado frenado no impactaba. Estimamos que estaremos superior al 95%”, señaló.

En base al análisis de Coria Lahoz, la emisión monetaria sería uno de los principales factores que influyen en los altos números que se registran, remarcando que la situación económica no se va a revertir hasta que el Gobierno Nacional decida gastar por debajo de lo que recauda. Mencionando un ejemplo, hico referencia al dólar soja, la recuperación que se está haciendo en orden a lo esperado por el equipo de Sergio Massa, y del otro lado, el anuncio de un nuevo refuerzo de parte de ANSES. “Así no se va a mejorar nunca la situación porque no hay un límite”.

Con relación a la inflación mensual, desde la consultora estiman que agosto marcará un 6% de variación. Coria Lahoz señaló que, si bien el precio de los alimentos no varió demasiado durante el octavo mes del año, el aumento se registrará en los servicios.

En sintonía con el analista local, varias consultoras privadas de Buenos Aires han señalado que en diciembre el acumulado anual será del 100%. Una de ellas es EcoGo, que en los últimos días señaló que la inflación en diciembre estará en el orden del 99,6% y se mantendrá por encima del 100%b durante el primer semestre del 2023. Un panorama para nada alentador.