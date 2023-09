Fecovita zafó de un juicio y asegura que seguirá captando la mitad de la producción de uvas de San Juan

Tras confirmarse que la Justicia Federal desestimó el pedido de quiebra que había interpuesto su ex socia Iberte, a la Federación de Cooperativas Vitivinícolas -Fecovita-, directivos de esta última firma anunciaron en la tarde de hoy que continuará operando normalmente en San Juan. La noticia descomprime la tensión que se había apoderado del sector vitivinícola, ante la proximidad de la cosecha, y teniendo en cuenta el negocio que mueve en esta provincia.

Es que la cooperativa cuyana opera la gran línea de fraccionamiento de la ex bodega Resero, en Albardón; y también la mostera MCA (ex Estornell) en Santa Lucía, captando entre ambas más del 50% del volumen de uvas sanjuaninas entre fraccionamiento y concentración de mostos.Entre San Juan y Mendoza -que es el 90%de la vitivinicultura nacional- opera el 30% de la producción de uvas. Para dimensionar su tamaño, el sistema cooperativo elabora 4 millones de quintales de uva por año, lo que equivale a toda una cosecha entera de San Juan.

Una pelea, un juicio y denuncias cruzadas

El problema se desató hace 5 meses, cuando una ex socia, la empresa Iberte, dirigida por Juan José Retamero y su representante legal Guillermo García, ex presidente del INV y con amplios contactos en Mendoza y San Juan; denunció a Fecovita por una deuda de 25 millones de dólares y pidió su quiebra. Este medio día se conoció que el Segundo Juzgado de Procesos Concursales de la Primera Circunscripción de Mendoza, a cargo de la jueza Gloria Cortéz, resolvió desestimar el pedido de quiebra que impedía el normal funcionamiento de la cooperativa.

En el sector vitivinícola había angustia porque con ese juicio en marcha, Fecovita no podía obtener financiamiento de los bancos. Y sin fondos frescos, era imposible que la cooperativa implementara los créditos de cosecha para que los viñateros pudieran levantar la uva esta temporada.

“Fue una pelea muy fuerte para demostrar que estábamos siendo foco de una extorsión. La jueza a cargo de la causa lo entendió y con este fallo se destraba el tema financiero, la operatoria con los bancos vuelve a ser normal”, dijo Marcelo Federici, secretario de la Mesa Directiva de Fecovita, a Tiempo de San Juan.

Federici informó además que Fecovita tiene dos causas iniciadas contra Iberte, una por administración fraudulenta donde están imputados Retamero y García; y otra causa penal por extorsión a las mismas personas.

En la cooperativa saben que existe la posibilidad de que este fallo que desestima la quiebra puede ser apelado, pero dicen que la jueza ha fundamentado en forma concluyente el rechazo del pedido de quiebra por la inexistencia de dos supuestos: cesación de pago y deuda cierta, liquida y exigible. “Ninguna de las dos condiciones se da. Es muy difícil que por más que la contraparte vaya a apelar a la cámara, se revierta el fallo y eso da una tranquilidad muy grande”, indicó Federici.

WhatsApp Image 2023-09-27 at 16.38.43 (1).jpeg Marcelo Federici, secretario de la Mesa Directiva de Fecovita

El banco San Juan y un “problema político”

El directivo de Fecovita explicó que durante estos meses han venido manteniendo conversaciones con el sistema financiero cuyano, explicándole la situación; y que la mayoría de los bancos lo entendieron y le dieron el apoyo. Solo faltaba la resolución de la justicia para que se levantara una restricción formal de poder calificar la carpeta crediticia.

Pero el tema desnudó un dato llamativo para esta provincia, y es que Fecovita ha roto relaciones con el Banco San Juan, el agente financiero del gobierno provincial, desde donde se gestionan los créditos de cosecha y acarreo.

“El único banco que no nos apoyó en este proceso fue el banco San Juan y fue un no apoyo político. Dijeron que teníamos que pagar los créditos y obligaciones, y que no teníamos ningún tipo de consideración por la situación”, aseguró Federici. Sin ahondar mucho en el tema, agregó que buscarán reemplazo y como dicen que el tema es político, anticipo que han solicitado una reunión con el gobernador electo, Marcelo Orrego.

“En San Juan vamos a seguir operando. La empresa tiene la firme decisión de acompañar a los productores sanjuaninos, pero seguramente vamos a buscar otro banco para conseguir financiamiento. Vamos a seguir trabajando y buscaremos la manera de apalancar financieramente a los productores de la Federación”, dijo Federici.

Agregó que “ante el cambio de dirección política en San Juan, estamos empezando a trabajar el tema con la nueva conducción. Queremos estar presentes y trabajar en conjunto con el próximo gobierno para que la producción sanjuanina no sufra daño colaterales de esta relación”. Estimó que el encuentro entre la poderosa cooperativa y el gobierno electo podrá concretarse cuando pasen las elecciones.