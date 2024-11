En San Juan, temen que la baja del impuesto PAIS para importar genere caída del empleo

Relaciones tensas Enfática respuesta de la UIA a Milei: "Queremos que nos respeten; no es contra nosotros, es con nosotros"

“El gran problema es que se están dando las herramientas para la importación y no para la producción” dijo el presidente de la Unión Industrial de San Juan. “La quita del impuesto país en principio es algo positivo para la industria ya que baja el costo de nuestra materia prima, pero pensar esto sería solo viendo el árbol”, indicó Ricardo Palacios.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) dejó de cobrar el 95% de pago a cuenta del impuesto PAÍS para las importaciones. Y esto es un paso previo al 22 de diciembre en que se anunció la eliminación total del tributo creado por Alberto Fernández sobre las compras en el exterior.

La administración de Javier Milei espera que esta medida impacte en una baja de precios en algunos sectores, pero el abaratamiento de los importados no es tan lineal con la disminución de la alícuota, sino que se calcula que equivale a una disminución del 7,5%.

Además, con el mismo objetivo, el Ministerio de Economía anunció la simplificación de una serie de trámites que debían cumplir tanto los importadores como los fabricantes para poder vender electrodomésticos. Ahora, para algunos sectores económicos, el dólar importador ya está en unos $1000.

No obstante, la medida generó tensiones en la industria sanjuanina, en sintonía con los industriales nacionales que salieron a advertir sobre los peligros de esta medida sin otras que contemplen aspectos dentro del país.

Un dato significativo que da cuenta de estos chispazos, es que este martes en que se realiza la Cumbre de la Unión Industrial Argentina, el encuentro más importe del año para el sector; tanto el presidente Milei como el ministro Caputo pegan el faltazo.

Qué dicen en San Juan

“No se explica cómo el estado nacional busca generar condiciones propicias para empresas que no generan valor agregado, y peor aún; poco y nulo empleo formal y de calidad. Si tenemos dólares para abrir importaciones a productos importados, con el costo fiscal que esto conlleva, ¿porque no se invierte en bajarle el costo impositivo, entre otros, a la industria para que sea más competitiva y baje sus costos?”, se preguntó el líder de los industriales sanjuaninos.

En ese sentido advirtió que, si no se generan las herramientas necesarias en el corto plazo, “muchas industrias se transformarán en importadores, con la pérdida de empleo que esto produce”.

La mirada del comercio

A los comerciantes sanjuaninos no les asusta tanto la baja del impuesto PAIS como la del impacto de los fletes, mucho más alto. Es que mientras la incidencia de esa medida es del 7%, la del flete es del 30% en los precios”, explicó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan.

“Creo que el más pequeño se va a ver resentido en las ventas, siempre y cuando el poder adquisitivo no mejore. Esta noticia de que a las importaciones no se le van a cobrar algunos impuestos, o el impuesto PAIS, es una medida más populista que una cuestión económica importante. No le mueve la aguja a nadie”, dijo Rodríguez.

El dirigente consideró que a quien más daño le hará la medida libertaria es a la industria, y destacó un flyer que publicó la Cámara Argentina del Comercio (CAC) advirtiendo sobre esta medida. “Hay otras cosas que le están haciendo daño al comercio, que vengan las mercaderías aquí a la provincia de San Juan, antiguamente tenía una incidencia del 7% en el costo, hoy un flete desde Buenos Aires tiene una incidencia del 30% y seguramente el comercio lo va a trasladar al precio del consumidor”, expresó.

Los exportadores celebran

La medida de quitar el impuesto PAIS cayó bien en la Cámara de Comercio Exterior. Su presidente, Antonio Giménez; consideró a este paso como “positivo” y opinó que “debe profundizarse aún más la baja de la carga impositiva, seremos más competitivos y se produce más”.