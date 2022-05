El top tres de los alimentos que más aumentaron en San Juan en abril

Un tema que preocupa a la sociedad en general es el aumento de los precios de los alimentos que, pese a los esfuerzos del gobierno nacional y provincial, parece no tener freno. Según INDEC, en abril la inflación fue del 6%, mientras que la canasta básica total subió 6,2%, por lo que una familia “tipo” necesitó de 95.260 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza. En San Juan la realidad económica no está tan alejada de los datos nacionales.