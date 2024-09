El tarifazo de luz pone contra las cuerdas a bodegas sanjuaninas: qué fueron a pedir al EPRE

Se aproxima la época de elaboración de vino y las bodegas alertan que no podrán afrontar los costos de la factura de luz.

Aún no llega la época de elaboración de vinos, pero a los bodegueros ya contienen la respiración: a causa de las millonarias boletas de luz que están recibiendo cuando aún no arranca el uso intenso, alertaron que pueden cerrar bodegas. Esta mañana expusieron la situación a la cúpula del EPRE.

Las boletas

“Son facturas de luz sin uso que vienen entre 4 y 5 millones de pesos en bodegas pyme. Cuando empiecen a producir, lo que pagamos en época de elaboración de 18 a 25 millones, van a trepar a 40 o 45 millones. Será imposible pagar”, lanzó Gustavo Samper, presidente de la cámara, y vice de la Corporación Vitivinícola Argentina.

Oscar Trad y Roberto Ferrero, presidente y vice del Ente Regulador de la Electricidad explicaron con paciencia las causas de tal desbarajuste de costos: el mayor impacto es la decisión nacional de quitar subsidios de forma abrupta, combinado con alza de tarifas es un cóctel fatal. Y ante eso no hay mucho más que hacer.

Energía solar, ¿es posible?

Entre las soluciones que analizaron en la mesa surgió la instalación de paneles solares para suplir el uso de energía eléctrica. Pero esa solución es inviable para las bodegas trasladistas que están inmersas en un escenario de menor venta de vinos y a precios bajos y desfinanciados. La gota que rebalsó el vaso es la apertura de importación de vinos que favoreció el mileísmo. “La energía solar es buena, pero es una inversión terrible a tres o cuatro meses de comenzar la elaboración de vinos. Es difícil hacer cambios radicales de una sola vuelta”, dijo y vaticinó que muchas no van a elaborar.

Los costos eléctricos cuando empiece la elaboración los tiene realmente preocupados, y sin soluciones a la vista. “Las bodegas, especialmente las chicas y medianas, no puedan afrontar la próxima temporada de elaboración debido al elevado costo de la energía. Es una locura, no sé cómo haremos para pagarlo”, dijo Samper. ¿Cuáles pueden ser las otras salidas? Usar menos los equipos de frio y los decanters, pero redundará irremediablemente en la calidad del vino.

Revisión de contratos y tasas

La intención de la Cámara Vitivinícola es instalar el debate sobre la potencia en una provincia vitivinícola como San Juan. Ese costo se contrata anualmente para contar con energía suficiente durante los dos o tres meses que dura la elaboración de vinos, pero se paga todo el año. “No pedimos subsidios como tienen los pozos agrícolas que no pagan durante seis meses. Pero sí se puede hacer una revisión de los contratos de concesión de potencia, y modificarlo”, deslizó Samper. La queja: no se puede pagar 10 meses por algo que no se usa.

El cobro de tasas municipales también volvió a la mesa de discusión. El gobierno de Milei quiere prohibir su cobro en la boleta, pero, con el argumento de la autonomía municipal; no parece que la declaración tenga éxito en San Juan. Incluso el gobernador Orrego hizo un guiño esta mañana a los intendentes respecto a ese tema. Los bodegueros en cambio se quejaron de que les cobren en la misma factura las Contribuciones municipales, Ingresos Brutos “y otros cargos de la política que no son eficientes”.

Otro reclamo apuntó al traslado inmediato a tarifa de las paritarias de los trabajadores de Luz y Fuerza. “Nosotros no podemos trasladar al precio del vino el costo eléctrico”, lamentó.

Fuentes del EPRE informaron que los directivos explicaron cada uno de los componentes de los costos de las boletas que llevaron los bodegueros. Hicieron la misma tarea de docencia que a los miles de sanjuaninos en los departamentos donde el organismo debió acudir a dar explicaciones desde la quita de subsidios y el tarifazo. Para los empresarios bodegueros fue más bien una catarsis, sin soluciones a la vista a corto plazo.