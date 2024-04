El SEC asegura que casi se cuadruplicaron los despidos en el comercio sanjuanino

Según precisó la gremialista, de 36 despidos en 2023 pasaron a alrededor de 130 en lo que va del año. Esta incluso es una cifra mínima ya que suponen que hay más que no han podido registrar en el sindicato. No obstante, aunque menos que los que se van, hay algunos ingresos de trabajadores, producto de nuevas inversiones comerciales en la provincia, según el SEC.

Moral explicó que "sabemos también que no es el total, porque no todos los empleados despedidos vienen a consultarnos. Esto que nosotros tenemos lo llevamos de dos maneras, en la parte de gremial y lo llevamos también en la parte de Acción Social, donde el empleado de comercio viene a consultar si la empresa le ha estado realizando el aporte del seguro a (la aseguradora) La Estrella. Entonces intercambiamos los datos y ahí sacamos realmente la cantidad, porque hay algunos que han venido a la parte gremial y no han ido a La Estrella, y otros que han venido a La Estrella y no han ido a la parte gremial. Entonces tenemos, los datos que tenemos es entrecruzando entre esos dos lugares".

¿A qué adjudican esta estrepitosa cantidad de despidos? La líder del SEC dijo que en parte por "la crisis que se viene arrastrando desde el año pasado, porque esto no es consecuencia de este gobierno, es consecuencia del gobierno anterior, cuando tuvimos tanta inflación".

La situación para los empleados mercantiles es precaria por la realidad del sector, remarcó. "Ha llegado un momento que los comercios han estado aguantando y ha llegado un momento que ya no aguanta más. Entonces han subido las tasas municipales, ha subido la luz, han subido los impuestos, el alumbrado público, todo suma en desmedro de los comercios. Los alquileres que tampoco se detienen, las paritarias que tenemos nunca estamos conformes porque las paritarias nos siguen dejando al empleado de comercio por debajo de la línea de pobreza, por más que dicen montos grandes, pero no son los que nos quedan de bolsillo, porque tenemos que hacer aportes. Entonces, lo que realmente te queda es mucho menor. También incide para nosotros, los empleados de comercio, el aumento del colectivo, lo que tenemos que gastar".

Cierran unos y abren otros

La gremialista dijo que el panorama laboral pulula entre despidos por achiques o cierres y aperturas y nuevas incorporaciones. En este año en San Juan, precisó, se ha dado solo el cierre de un comercio que fue el supermercado Salvador González, que tenía dos sucursales e involucró a 36 puestos de trabajo perdidos (fueron indemnizados correctamente). También se perdieron 19 puestos de trabajo en un call center.

En paralelo, dijo Moral, se han recuperado puestos porque hay negocios nuevos que "han empezado a tomar nuevas personas, no en la misma cantidad (que los despidos)".

Citó también que "si bien se vendió Clorox, ahí está el grupo Ayudin. Ayer tuvimos una reunión con el personal de Clorox, nos fuimos allá y se han mantenido todos los puestos de trabajo. En el Carrefour, por ejemplo, se han nombrado cuatro personas, se van a nombrar dos más y se han tomado tres o cuatro más para la línea de caja. Sí, o sea, tenemos una mezcla de todo".

Los rubros más afectados

Moral aseguró que "sabemos que han bajado mucho las ventas en los comercios que venden electrodomésticos, por eso Musimundo ha despedido dos en lo que fue el primer trimestre, Naldo ha despedido cinco y así vamos. En supermercados, el Cencosud (Vea) ha despedido personas, ha despedido en Libertad, el Átomo también, pero han sido por ahí despidos acordados, Cencosud tiene despidos por ahí acordados y no acordados".

Además, detalló, "hay empresas de limpieza que despiden una semana dos, a la otra semana uno, uno por cada una de las semanas, porque las empresas de limpieza participan de la licitación y ganan la licitación, siguen manteniendo el puesto de trabajo, si no ganan la licitación no lo pueden insertar laboralmente"

La gremialista dio cuenta de las maniobras de subsistencia de las empresas: "todas han tratado, y de hecho lo están haciendo, de mantener las diferentes sucursales. El Carrefour, por ejemplo, tiene pensado abrir con otra modalidad. El Carrefour tiene 700 sucursales en el país y acá en San Juan hay solamente una. A ver, pongamos, el Macro hay una, el Jaguar hay una, Maxi Consumo hay una, Café América tiene como siete, el Vea tiene nueve, o sea que tienden a redistribuirse en los diferentes departamentos para ampliar la venta. El Átomo también tiene como ocho. Entonces tienden a crecer o abrir sucursales son los hipermercados, los supermercados, porque uno a esta altura va cambiando de marcas y ha dejado de comprar, pero lo que no deja de comprar o va eligiendo son precios para seguir comiendo, lo básico, lo básico aunque sea".

¿Qué horizonte manejan en el SEC, se pondrá mejor o peor en los próximos meses? Respondió que "creemos que se puede ir estableciendo y manteniendo por lo menos".

Afirmó que sobre calle Laprida abrieron dos o tres comercios y que "estamos siendo mirados por inversionistas de otras provincias que siguen creyendo que San Juan es todavía un lugar donde se puede arriesgar, con el alquiler y todo lo demás, y abrir sucursales". Por ejemplo, la casa de deportes que se instaló el año pasado donde estaba Falabella.

Además, precisó, se ve una competencia entre los supermercados, con la apertura de locales que ocupan promedio 30 empleados. Moral dijo que son trabajadores nuevos porque normalmente no hay rotación en el sector.

"Mejor un mal arreglo que un buen juicio laboral"

¿Cuánto se cumple en San Juan con las indemnizaciones y liquidaciones como corresponde? Para la líder del SEC "todas las empresas que han despedido y han sido empresas que no son netamente sanjuaninas, no hemos tenido problemas. Por ejemplo, podemos hablar de Naldo, podemos hablar de Musimundo, podemos hablar del Vea. El Vea ha despedido personas de 24 años de antigüedad, pero les pagaron lo que correspondía. Ahora, ¿qué pasa con esa persona? Un hombre que lleva 24 años trabajando, tiene 44 años, para que se reinserte laboralmente, ¿cuánto le va a costar? Empieza de nuevo de cero".

No obstante, todavía queda mucha precariedad en el sector. "Haciendo el balance ahora de los despidos que hemos tenido en el primer trimestre, podemos tener un 50 que terminaron bien y un 50 mal", señaló sobre las desvinculaciones laborales.

"Las empresas netamente sanjuaninas son las que no quieren pagar lo que realmente corresponde. Y tenemos problemas que ahí el empleado tiene que decidir si se va a un litigio, si se va a algo judicial o acepta lo que le están ofreciendo. Intervenimos nosotros, muchas veces", expresó.

Moral informó que "la mayoría se decide no judicializar, ¿por qué? Porque cuando se judicializa, no es que la justicia va a demorar en estos casos, en estos casos laborales sale a los seis meses o un año, pero ¿qué ocurre? Los intereses que tiene que cobrar o pagar el empresario al empleado no van de acuerdo a la inflación. Entonces, si vos judicializás el caso y te vas a un juicio seguramente va a salir a tu favor, pero cuando cobres el juicio y lo compares con la inflación que ha habido, no está atado a la inflación, está atado a otro porcentaje. Entonces, has perdido plata. Entonces, por ahí es lo que muchos abogados dicen, 'mejor un mal arreglo que un buen juicio', porque el juicio lo vas a ganar, pero cuando ganas, al importe que vas a comprar, la inflación te pasó por arriba".

La cantidad de empleados de comercio es imprecisa en San Juan: "Todos hablamos de un número incierto que dicen inclusive las cámaras. Que dicen que hay alrededor de 10.000 empleados de comercio. Pero vos le preguntás a la Cámara de Comercio de San Juan, no te van a dar una respuesta concreta. Y le preguntás a la Cámara de Comercio de Rawson, a la de Capital, a la de Comerciantes Unidos, a la de Chimbas. Y no tenemos un dato que sea concreto y real". En el caso del SEC, representa a unos 3.000 socios.