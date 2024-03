Preocupación en el SEC por los despidos masivos y lo que puede provocar "la peor crisis del sector"

En la jornada se conoció un informe difundido por una de las cámaras de comercio que funciona en San Juan, donde detallan que, por la caída en las ventas, los altos costos y producto de la crisis económica, se dieron una centena de despidos. Esta situación es seguida desde cerca por el SEC, donde no descartan que se siga desplazando gente de sus puestos de trabajo.

La preocupación del gremio radica en que marzo aún no termina, y si se compara con el mismo periodo del año pasado, solo se registraron 36 despidos, por lo que el número actual es un foco de alerta en el gremio.

Incluso aseguró que en algunas cadenas que tienen más de un local se han producido varios despidos por semana. “Creemos que van a seguir, porque muchas veces aprovechan épocas de crisis para despedir personas. Si hay crisis, se dan cuenta que hay personal de más, por la inflación, porque tiene que pagar más de alquiler, y reducen la cantidad de empleados”, señaló.

Al ser consultada sobre el panorama en el interior de la provincia, Moral recordó que la mayoría de los trabajadores que desarrollan actividad en el comercio no están en relación de dependencia, por lo que no pueden tener un panorama real de la situación, pero no descarta que el panorama sea similar.

Ante la situación que viene padeciendo el sector, Moral reflexionó que ni siquiera durante la pandemia habían registrado números tan elevados de trabajadores que quedan desempleados. “De los 7 años que llevo en el sindicato es la peor crisis que venimos teniendo desde el año pasado”, reflexionó la titular del SEC.