El recambio de la UIA nacional y cómo se vive entre los industriales de San Juan

Mañana martes 11 de marzo la comisión directiva de la UIA aprobará el cronograma que culminará 29 de abril con la elección del nuevo presidente y de los 26 miembros del Comité Ejecutivo. La entidad vive momentos tensos en la gestión de Javier Milei que no ha escatimado críticas a los empresarios industriales dirigido por Daniel Funes de Rioja, en medio de la recesión que sigue en la actividad industrial.

En este escenario complejo se conoció que el elegido para encabezar una lista de consenso en la entidad fabril es Martín Rapallini. De 56 años, el abogado es dueño de Cerámicas Alberdi desde 1993, y actual presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Pero hay un dato importante: también es dueño del proyecto de cobre San Jorge, en la vecina provincia de Mendoza.

Repercusiones locales

En San Juan, Hugo Goransky, actual miembro titular de la junta directiva nacional de la UIA hablo entusiasmado del candidato más firme a presidir la entidad nacional. “Rapallini es muy capaz, tiene muy buenas relaciones con la Unión Industrial de San Juan, ha visitado muchas veces la provincia y tiene clara la problemática para liderar la UIA en este momento”, destacó.

Pero lo que más destacó es que el futuro presidente es prominero. “Conoce mucho de minería, yo le he acercado mucha información y recientemente su empresa ha comprado la mina San Jorge en Mendoza, así que creo que vamos a trabajar mucho y bien con Martín, me parece que va a ser muy positivo el hecho de que justamente sea un industrial argentino, con conocimiento de la industria en general y también ahora incursionado en el tema minero”, dijo el referente del negocio de los gases industriales y medicinales.

Sin embargo, Ricardo Palacios, actual presidente de la Unión Industrial de San Juan fue más cauto y deslizó cuestionamientos. “Lo más probable es que sea Rapallini, pero nos parece importante que las provincias tengan la oportunidad de elegir al representante y no se maneje por puros apellidos solamente. Siempre pedimos en la UIA es que prime el federalismo y no se concentre todo en Buenos Aires, que es lo que sucede normalmente”.

Palacios agregó que hasta el momento desde la UIA no ha habido una presentación de lista de consenso, “por ende no sabemos si van a otorgar lugares a las provincias, y a qué provincias para que se puedan poner en consideración las cámaras y no sea una lista que ya venga digitada desde Buenos Aires”.

Los medios nacionales dicen que Paolo Roca, el dueño de Techint, impulsó el reemplazo de Funes de Rioja, desgastado por su oficialismo, y que Martín Rapallini fue el elegido por el poderoso empresario para conducir la entidad fabril. Y se sabe que, en la cámara industrial, el titular de Techint y sus aliados juegan en primera línea.

Palacios y el departamento Joven

En San Juan, Palacios no oculta el malestar por la intervención que la entidad fabril impulsada por Rocca hizo al departamento Joven. La histórica conducción del núcleo fabril impuso nuevas autoridades en su departamento joven y limitó los márgenes de acción del movimiento generacional que quería instalar otra forma de llevar adelante el debate público.

“Eso realmente nos ha dado mucha pena. Desde la Unión Industrial Argentina han salido jóvenes, han salido grandes dirigentes que ocupan espacios a nivel nacional, no solo en distintos gobiernos provinciales y federales, sino también ocupando espacios en lo institucional de cada provincia. Uno de esos ejemplos soy yo, que como presidente de la Unión Industrial de San Juan surjo desde el espacio de la Unión Industrial Argentina Joven y desde la Unión Industrial de San Juan Joven”, indicó Palacios.

La intervención del departamento Joven culminó recientemente on la designación al frente de María Furtado, de la empresa Quilmes, representante de la cámara cervecera en la Copal y que realizó el programa de jóvenes profesionales en Techint hasta hace ocho años.

Importancia

La UIA es una de las entidades mas importantes de la economia argentina y su lidrezgo tiene un impacto directo en la economía y el empleo del país. La transición de su dirigencia se produce en un momento de gran incertidumbre, con crisis económica, resabios de la inflación, altos costos y falta de competitividad, entre los desafíos que enfrenta el sector.