El angustiante "mientras tanto" de los empleados de estaciones de servicio en San Juan

Víctor Menéndez, secretario general del sindicato que nuclea a los trabajadores de las estaciones de servicio, adelantó a Tiempo de San Juan que, por el momento, pese a los dichos de Caruso, no se han registrado despidos o recorte de personal, al menos de acuerdo a los datos que ellos manejan. “Por los medios informativos nos enteramos que el presidente de la cámara salió a decir sobre los despidos, pero hasta acá no hemos tenido novedad. En nuestro sector no hemos registrado la problemática, pero estaremos atentos y trabajando en conjunto”, indicó.