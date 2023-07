Con fecha de paritaria confirmada, qué pedirán los gremios docentes

López dijo que se decidió convocar a los gremios para este viernes, como había adelantado días atrás, después de las elecciones del 2 de julio. "Realmente tiene que ver con no solo la solicitud de los propios gremios sino también la decisión del gobierno de mantener los salarios por encima de la inflación, que en el mes de julio tiene previsto el incremento independientemente del índice actualización salarial y que se ha pagado en tiempo y forma. No se ha tenido en este caso todavía que dispararse la cláusula de actualización. Por el otro lado, por supuesto se escucha a cada uno de los sindicatos en los planteos que estimen pertinentes", analizó la funcionaria uñaquista en diálogo con Radio Sarmiento.

En el caso de UDAP, será el estreno en la mesa de negociación de la nueva conducción, encarnada en Patricia Quiroga y su adjunto Damián Ocampo. Este último dijo a Tiempo de San Juan que "estamos diseñando propuestas", pero que "lo primero a tratar es una recomposición que se adecúe a lo pactado en junio a nivel nacional". Esto se traduce en que el acuerdo nacional implica un mínimo de 145.000 pesos para el docente inicial y en San Juan se fijó ya este año 165.000 como mínimo que ahora supera el parangón nacional. No obstante, la Provincia también se comprometió a que el salario mínimo sanjuanino siempre debe estar un 30% por encima de lo que plantea Nación. Es decir, que si el nuevo piso nacional trepó a 145.000 pesos de mínimo, se pedirá que para los maestros sanjuaninos suba a 214.500 por lo menos.

En la paritaria original cerrada el 27 de febrero, se acordó con los sindicatos que en marzo se alcanzaría el 41,1 %, acumulado (enero 5,1%; febrero 6% y 30% marzo 2023), en septiembre se sumaría un 10 % y en noviembre un 20 %, con una revisión en julio. En marzo, tras la charla con Docentes Autoconvocados, se pactó aplicar la mejora así: 41,1 % en marzo, un 10 % de aumento en abril, un 10 % en julio (totalizando un 61,1 % a este mes) y el 10 % restante en septiembre. Además, se mantuvo lo resuelto en paritarias de actualizar los salarios un 5 % por sobre la inflación.

Por su parte, desde UDA, Lucio Vázquez dijo a Tiempo de San Juan que "el gobierno provincial garantiza un sueldo 30% superior a la paritaria docente nacional. Como Nación fijó la semana pasada 145 mil por cargo, nosotros debemos estar 30% encima. Queda ver cómo se va a aplicar incidencia del nuevo índice". Sobre qué mejora pedirán, se mostró medido. "No voy a poder decir porcentaje", dijo. No obstante, no descartó pedir un adelanto de lo que queda pendiente. "Nos queda un 20% para llegar al 71,1% firmado en marzo, seguro que pedimos un adelanto. Lo demás, es todo negociable", afirmó. Además, Vázquez sostuvo que buscarán fijar una nueva revisión para octubre. Y Ocampo no lo descartó, por lo que se viene una reunión con intensas propuestas.

Esta reunión será diferente a las otras, por los nuevos actores que entran en escena. Además de los nuevos representantes de UDAP, se suma el recambio de Gobierno. Esta es la última paritaria que manejará la administración de Sergio Uñac, y la revisión se da en medio de la transición con la próxima gestión de Marcelo Orrego. La ministra López confirmó que la idea es, como pidió Uñac, convocar a representantes del gobernador electo para que vaya entendiendo el mecanismo de la paritaria, según expresó ella, y ver los costos que asume el Estado que deben mantenerse en el tiempo. No obstante, Orrego dijo este martes, en diálogo con Canal 13 San Juan, que no prevé participar en la paritaria porque no es su intención la de "cogobernar".