Comprar un lote en San Juan, desde los 10.000 hasta superar los 50.000 dólares: los lugares más demandados

Este año, por diversos factores económico, hubo una reactivación en el mercado inmobiliario a nivel nacional y también en la provincia. Las consultas comenzaron a ser compras efectivas y si bien no se detectó un salto importante de transacciones, se logró volver a la media que maneja el sector en San Juan, siendo el lote la opción más buscada.

“No es que hay una gran búsqueda, se mantiene en la media. Hemos notado más demanda a niveles generales. Se consulta más y se vende más. Si antes se vendían 10 unidades en zonas urbanas y una en zonas rurales, ahora se venden 20 en urbanas y dos afuera, es decir, se mantiene la relación de venta”, precisó.

Con relación a los puntos donde más se busca terreno, el corredor detalló que las zonas que despiertan mayor interés son Zonda, Pocito y Albardón, fuera de lo que es el Gran San Juan. En departamentos alejados también se han registrado compra y venta de lotes, pero Costela precisa que son significativas en cantidad como para llamar la atención.

Por su parte, con respecto a los precios, señaló que el valor final del terreno, si solo se hace foco en un lote sin construcción, dependerá de los servicios que ofrezca. Esto quiere decir, si es un lote urbanizado, con servicios de electricidad, agua potable, como también la zona en la que se encuentre o la forma del terreno. Teniendo en cuenta estos aspectos, un terreno de 500 metros cuadrados en Zonda puede llegar a rondar los 10.000 dólares, como precio económico; mientras que los terrenos más costos se aproximan a los 50.000 dólares.

“Con la baja del dólar que hemos registrado este mes, pese a la suba de los últimos días, hay conversaciones entre los colegas de subir los precios, pero no se piensa en grandes modificaciones. El año que viene subirán los precios con seguridad”, adelantó Costela. Sin duda si se está pensando en comprar un lote, primero asesorarse para que sea una compra segura y no una estafa, y luego no demorar en concretar, ante una eventual suba de precios.