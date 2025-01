ARCA controlará las transferencias a partir de un monto muy bajo: lo que tenés que saber para evitar problemas

image.png

El ente nacional analiza tanto las transacciones realizadas a través de cuentas bancarias como las que se hacen con las billeteras virtuales, algo cada vez más utilizado por los argentinos. Es así que ARCA puede investigar a usuarios que realicen múltiples transferencias en un mismo día si las considera sospechosas.

El límite varía según la entidad, por ejemplo los bancos tradicionales tienen un máximo de 8 millones de pesos por día, MODO es de 2 millones de pesos y Mercado Pago permite transferencias de hasta 500 mil pesos diarios.

Asimismo, la ex AFIP establece que las entidades financieras deben generar un reporte sobre los usuarios con saldos mensuales iguales o superiores a 700 mil pesos en billeteras virtuales.

En esa línea, los ingresos y egresos no justificados que superen los 400 mil pesos en cada operación también estarán sujetos a investigación por parte de la Agencia de Recaudación nacional.

Cómo evitar que ARCA me descuente el 5 por ciento de cada transferencia

El ente nacional implementó una nueva disposición sobre las operaciones financieras y las declaraciones de ingresos, que pueden traer como consecuencia multas, impuestos y retenciones,a la hora de realizar transferencias, por lo cual hay que estar atentos a algunos detalles para que esto no suceda.

ARCA podría retener hasta el cinco por ciento de lo percibido por transacción si el usuario no se encuentra registrados bajo un régimen de ARCA o no hayan presentado su declaración de ingresos en tiempo y forma. Cabe señalar que hasta diciembre el porcentaje para los infractores era de un 1,5 por ciento, pero el Estado nacional encabezado por Javier Milei subió este monto.

Además, la retención del 5 por ciento no es la única medida que se aplicará a los señalados, los usuarios podrán enfrentar intereses resarcitorios, dificultades para acceder a créditos bancarios, investigaciones fiscales por inconsistencias y restricciones para realizar transacciones comerciales.

Para evitar estos costos adicionales que puede cobrar ARCA, es necesario que las personas tomen medidas preventivas. La propia entidad creada recientemente recomienda consultar a una persona especializada para verificar el estado fiscal y regularizar la inscripción en los sistemas.

Este paso asegura que las transferencias no sean clasificadas como actividades no declaradas y el Estado no te retenga fondos de más. Además, el organismo que acaba de perder a su titular aconseja notificar al banco con suficiente antelación si la transferencia de dinero no tiene fines comerciales, ya que este procedimiento ayuda a que las entidades financieras clasifiquen correctamente las operaciones reduciendo el riesgo de penalizaciones.