A horas del anuncio de Caputo, en los supermercados de San Juan dicen que aún no hay remarcaciones

Directivos de un reconocido mayorista, que surte a almacenes y supermercados chinos en la provincia, dijeron que en las últimas dos semanas los precios de los alimentos “subieron muy fuerte”, hasta un 50% y 70%. Y agregaron que eso incluyó a los productos que estaban en el programa de Precios Justos de la gestion anterior, que obviamente ya no existen. “Hoy trabajamos normal, no hemos recibido órdenes de la casa central de remarcar ningún precio, al menos hasta ahora”, dijo el gerente.

Desde el área de Relaciones Institucionales de una cadena con varias bocas de expendio en la provincia también explicaron al mediodía que los empleados no están cambiando precios. “Por ahora no hay nada distinto. Ya se aplicaron los aumentos la semana pasada, de entre un 20% y un 30%; que se sumaron a los 20 puntos de la semana post elecciones. Fuera de eso, no hubo novedad”, aseguró el referente.

No obstante, no descartó subas en los próximos días. “Hay que ver cómo impacta la devaluación, pero no debería impactar sobre el total de productos”, se sinceró. Agregó que “hay un montón de productos a los que se le aplicaron aumentos en los últimos días no por estructuras de costos, sino por expectativas. Y como ya aumentaron, las grandes alimenticias deberían ahorrarse parte de ese traslado de precio”.

Otro aspecto a analizar es que hay productos que, como están vinculados a commodities y dependen de precios internacionales o tienen algún insumo importado, es probable que con la devaluación del tipo de cambio oficial tengan alguna variación. Esto abarca a aceite, harina y arroz, por dar algunos ejemplos. El precio internacional de esos productos está alto y los precios en el mercado interno suben simplemente porque si no directamente se vuelca todo el comercio exterior.

En otra conocida cadena con varias sucursales afirmaron que ya se ajustaron los precios hasta la semana pasada, y que lo hicieron “al ritmo del dólar blue, por lo que el ajuste del dólar oficial es un sinceramiento, no repercutirá en nuevos ajustes de precios”, afirmó el gerente.

Eso sí, analizó que como ahora hay libertad en la aplicación de los valores de los productos, el consumidor deberá ejercer su poder de compra. “Cuando los precios se eleven demasiado, no comprarán, y los alimentos tenderán a bajar. Aquí los gerentes sabemos que debemos cumplir con objetivos de venta y si no se vende, algo hay que hacer para modificar ese escenario”, explicó en voz baja.

En algunos supermercados había escasez de algunos productos, y principalmente de algunas primeras marcas. Tambien continúan los topes de ventas en algunos artículos.

En cuanto a la carne, a pesar de que en algunas carnicerias y trozaderos sanjuaninos ya anunciaron fuertes aumentos, sin explicacion alguna en las grandes cadenas y algunos supermercados seguian teniendo precios más bajos y convenientes. Por eso se veía mucha gente agolpada comprando este tipo de alimento en los supermercados.